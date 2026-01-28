Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Girona convoca dues xerrades per orientar les famílies sobre la preinscripció escolar 2026-2027

Les sessions, amb servei de canguratge, s’adrecen sobretot a qui ha de fer el tràmit d’entrada a I3 el mes de març

El primer dia de curs escolar a l'escola Migdia de Girona

Redacció

Redacció

Girona

L’Ajuntament de Girona ha organitzat dues sessions informatives obertes a la ciutadania per resoldre dubtes sobre el procés de preinscripció escolar del curs 2026-2027. Les xerrades es faran la primera setmana de febrer i s’adrecen prioritàriament a les famílies amb infants nascuts el 2023 que han de començar I3 el curs vinent. Les formacions tindran lloc de 17 h a 18.30 h en dues zones educatives diferents de la ciutat. La primera sessió es farà el dimarts 3 de febrer a l’Estació Espai Jove (carrer de Santa Eugènia, 17) i la segona, el 5 de febrer, al Centre Cívic Ter (carrer de Can Sunyer, 46).

Segons el consistori, l’objectiu és aclarir el funcionament del procediment i la normativa, així com resoldre incògnites habituals vinculades a l’ordre de prioritat d’accés, la baremació de les sol·licituds o la zonificació de la ciutat. També s’hi abordarà la importància de participar en les jornades de portes obertes dels centres i “eliminar la rumorologia”, apunten des de l’Oficina Municipal d’Escolarització.

Un moment “crucial”

La regidora d’Educació, Queralt Vila , remarca que aquest és un moment “crucial” per a moltes famílies i defensa que disposar d’informació clara ajuda a encarar el procés “amb més tranquil·litat” i a gestionar millor les expectatives.

El calendari de la Generalitat preveu que el tràmit s’obri del 4 al 18 de març per a educació infantil de segon cicle i primària, i del 6 al 18 de març per a l’ESO. Com a novetat d’aquest any, les dues sessions incorporaran el servei públic de canguratge de La Gombola, perquè les famílies puguin deixar infants d’entre 3 i 12 anys sota vigilància mentre duri l’activitat. L’Ajuntament assenyala que aquesta iniciativa es va posar en marxa l’any passat i que va aplegar més de 200 famílies.

