Un gironí finalista dels Premis Princesa de Girona Social 2026
Es tracta del metge i emprenedor social de Castell d'Aro Pol Ricart Gallardo
Els cinc candidats presentaran els seus projectes en l’acte central del Tour del talent a Sant Boi de Llobregat
El Tour del talent 2026 a Sant Boi de Llobregat, que començarà el pròxim 2 de febrer i s’allargarà fins divendres 6, acollirà en la seva segona jornada el Princesa de Girona CongresFest, que inclourà xerrades inspiradores, col·loquis i música en directe. A més, es donarà a conèixer el guanyador del Premi Princesa de Girona Social 2026, un acte que comptarà amb la presència del Rei Felip VI, i que reconeix la trajectòria de joves que, pel seu lideratge i compromís personal, hagin aconseguit èxits en la creació i impuls de projectes que fomenten la integració de col·lectius en risc d’exclusió, amb visions noves i resultats tangibles, dins de l’àmbit d’entitats o empreses socials.
Entre els cinc finalistes hi ha el gironí metge i emprenedor social, referent en innovació tecnològica aplicada a la salut global, Pol Ricart Gallardo, nascut a Castell d'Aro el 1992. Després de formar-se en Medicina a la Universitat Internacional de Catalunya, va iniciar la seva especialització en neurocirurgia al Queen’s Hospital London (Regne Unit), on va prendre consciència de la magnitud de la bretxa diagnòstica mundial i del potencial transformador de la intel·ligència artificial per reduir desigualtats en l’accés a l’atenció sanitària. Amb aquesta convicció, va prendre una decisió clau: abandonar la seva carrera clínica en neurocirurgia per dedicar-se plenament a construir MedBrain Global, una eina d’IA dissenyada per oferir diagnòstics mèdics precisos fins i tot sense connexió a internet, adaptada a contextos amb escassetat de recursos i personal sanitari especialitzat.
MedBrain funciona com un assistent clínic que guia pas a pas el professional durant l’entrevista mèdica i l’exploració física, facilitant un diagnòstic i un pla de maneig personalitzat. El projecte ha estat validat mitjançant assaigs clínics liderats per governs nacionals, assolint alts nivells de precisió diagnòstica, i compta amb acords oficials amb els Ministeris de Salut de Nigèria i Etiòpia, on s’està desplegant en centres d’atenció primària amb l’objectiu d’arribar a més d’un milió de pacients al mes durant 2026.
La seva trajectòria ha estat reconeguda internacionalment: va ser seleccionat com a Top 50 Global Entrepreneur per The Kairos Society i Singularity University (2017) i destacat per Inc. Magazine entre els emprenedors globals a seguir. El seu perfil combina visió científica, lideratge i vocació d’impacte, impulsant solucions escalables orientades a garantir l’accés universal a diagnòstics fiables i contribuir a reduir la mortalitat evitable en els territoris més vulnerables.
Els altres finalistes
Els Premis Princesa de Girona en les seves categories Social, Recerca, CreaEmpresa i Art han rebut 400 candidatures. Els cinc candidats finalistes de la categoria Social presentaran els seus projectes en l’acte central del Tour del talent a Sant Boi de Llobregat – Baix Llobregat, davant un jurat d’experts vinculats al tercer sector. A part de Ricart, també hi ha jove líder comunitari compromès amb la justícia social, la convivència i la participació juvenil Hatim Azahri Akhnous, l'emprenedora social, conferenciant i creadora Diana de Arias Far, l'enginyera de Telecomunicació especialitzada en innovació i intel·ligència artificial i exesportista d’elit Natalia Rodríguez Núñez-Milara i lemprenedor social i líder en tecnologia accessible Mateo Nicolás Salvatto Canle.
El jurat està format per Antonio Delgado, professor de Dret Mercantil, Drets d’Autor i Dret de la Innovació, secretari general d’ESADE i expresident del Círculo Ecuestre; Elisa Durán, Advisory d’institucions culturals i membre de patronats de fundacions culturals i educatives; María Entrecanales, presidenta d’Honor de la Fundació Balia; Therese Jamaa, vicepresidenta de la Fundació Creu Roja Espanyola; Arancha Martínez, cofundadora i CEO de Comgo i Premi Princesa de Girona Social 2018; Sebastián Mora, sociòleg i teòleg, professor a la Universitat Pontifícia Comillas i membre del Patronat de la Fundació FOESSA; i Sergi Rodríguez López-Ros, vicerector de la Universitat Abat Oliba CEU de Barcelona i Special Envoy for Digital Break de l’Ordre Sobirà de Malta.
Aquest guardó està dotat amb 20.000 euros i inclou l’entrega de la reproducció d’una obra de l’artista contemporani Juan Zamora (Premi Princesa de Girona Art 2017). 86 joves formen part de «Generació premiats» de la Fundació Princesa de Girona, una comunitat de joves influents que marquen tendència en diferents àmbits com l’empresarial, el social, la investigació o l’art.
- Cop policial a Galícia contra una banda amb seu a Girona especialitzada en el robatori de coure
- El TSJC confirma la pena de 15 anys de presó per a l'home que es va atrinxerar en un mas a les Llosses
- Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
- L’OCU ho deixa clar: Aquestes són les cinc pizzes de supermercat que aproven en nutrició
- «Dels japonesos m’agrada sobretot que estan com una cabra»
- El Jovent Gironí protesta deixant el seu lloc buit
- Del cotxe al datàfon: detingut a Porqueres per robar en un vehicle i pagar amb la targeta de la víctima
- Girona-Getafe: Vitor Reis evita un bon disgust (1-1)