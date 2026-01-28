Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Incendi de vegetació sota un pont de la C-65 a Girona

Ha cremat un arbre i alguns matolls

Una imatge d'una dotació dels Bombers / Bombers de la Generalitat

Girona

Un incendi sota un pont de la C-65 a Girona, a la zona del ramal d’accés a l’AP-7, ha deixat vegetació cremada aquesta matinada.

Els Bombers han rebut l’avís quan faltaven nou minuts per a les quatre i, en arribar al lloc, han comprovat que el foc cremava amb poca intensitat, ja que el terreny estava moll a causa de les darreres pluges.

Finalment, el foc ha afectat un arbre i alguns matolls, sense més conseqüències, i l’incident ha quedat en un petit ensurt.

