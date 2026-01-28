Incendi de vegetació sota un pont de la C-65 a Girona
Ha cremat un arbre i alguns matolls
Un incendi sota un pont de la C-65 a Girona, a la zona del ramal d’accés a l’AP-7, ha deixat vegetació cremada aquesta matinada.
Els Bombers han rebut l’avís quan faltaven nou minuts per a les quatre i, en arribar al lloc, han comprovat que el foc cremava amb poca intensitat, ja que el terreny estava moll a causa de les darreres pluges.
Finalment, el foc ha afectat un arbre i alguns matolls, sense més conseqüències, i l’incident ha quedat en un petit ensurt.
