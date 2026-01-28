El jurat dels Premis 3 de Març de Salt proposa el mossèn Fèlix Mussoll per al guardó
El rector de l’església de Sant Cugat des del 2009 és la proposta que haurà de validar el plenari municipal del febrer
Entre els mèrits per rebre el reconeixement institucional hi ha la seva gran implicació activa a l’entramat social, associatiu i cultural de la Vila de Salt
El jurat dels Premis 3 de Març proposa que el mossèn de l’església de Sant Cugat de Salt, Mn. Fèlix Mussoll, rebi aquest any un dels màxims guardons i reconeixements institucionals que es pot rebre al municipi de Salt. D’entre les diverses candidatures que s’havien presentat per a l’edició 2026 dels Premis 3 de Març de Salt en va sortir escollida la del rector Fèlix Mussoll al posar en relleu la seva participació activa en la promoció de la vida cultural i cívica de la Vila de Salt.
Mossèn Fèlix Mussoll és rector de l’església de Sant Cugat de Salt des de l’any 2009 i els proposants en destaquen que des del primer dia “ha esdevingut un saltenc més, i més enllà de la seva activitat religiosa, forma part activa de l’entramat social, associatiu i cultural de la Vila de Salt”. També se li vol reconèixer el seu compromís abnegat pel municipi i la seva personalitat senzilla, dialogant i amb caràcter afable amb tothom que li ha valgut l’estima de bona part del poble de Salt, com ja havia passat en els altres municipis on havia exercit de rector.
Una església oberta als nous temps
En aquesta línia, també es valora que al llarg de la seva trajectòria eclesiàstica ha promogut i defensat una església oberta als nous temps, acollidora i oberta a tothom, i que ha treballat incansablement per al diàleg interreligiós entre les diferents comunitats i representants religiosos de Salt, convertint-se en un gran coneixedor de la identitat, diversitat i interculturalitat saltenca.
L’església de Sant Cugat s’ha convertit en un equipament més del municipi on sovint s’hi realitzen activitats diverses —des de concerts corals, jornades de la Fira del Cistell o trobades de diversos àmbits— i el seu rector ha mostrat un compromís ferm amb iniciatives culturals, socials i associatives participant i col·laborant amb entitats com Càritas Salt, Agermanament Perú, Casal dels Jubilats de Salt, Associació de Gent Gran Les Bernardes, l’Agrupament Escolta Sant Cugat, així com en activitats educatives a Salt amb xerrades sobre valors universals.
Fèlix Mussol i Segura (Canet de Mar, 1954) es va ordenar al ministeri eclesiàstic el 1983 i ha desenvolupat diversos càrrecs com el de delegat episcopal de la Pastoral Obrera, coordinador de l’agrupació de parròquies, membre del Consell Pastoral Diocesà o membre del col·lectiu Fòrum Joan Alsina.
Amb la proposta del jurat dels Premis 3 de Març —que integren representants dels grups municipals amb representació al consistori, premiats individuals o d’entitats d’edicions anteriors, així com exalcaldes i exalcaldesses— ara serà el ple municipal del pròxim mes de febrer que haurà de validar la proposta, per a un guardó que, com és tradicional, s’atorgarà el mateix dia 3 de març amb un acte institucional al Teatre de Salt.
