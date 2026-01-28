Jutgen un acusat que afronta 27 anys de presó per agredir sexualment la filla i la fillastra menors d'edat a Girona
Les víctimes asseguren que les amenaçava i el processat atribueix les denúncies al ressentiment per haver deixat la mare
L'Audiència de Girona ha jutjat un acusat que s'enfronta a 27 anys de presó per haver agredit sexualment la seva filla i la seva fillastra quan les dues eren menors d'edat. Els fets van passar entre els anys 2009 i 2020 a diferents pisos de la ciutat on vivia la família. Les denunciants han explicat que el processat aprofitava que estava sol a casa amb elles per fer-los tocaments i penetrar-les. Asseguren, a més, que les amenaçava i les cohibia perquè no expliquessin res. L'acusat, que ha negat els fets, atribueix les denúncies al ressentiment per haver deixat la relació que mantenia amb la mare. A més de la pena de presó, fiscalia i acusació demanen que es passi 20 anys en llibertat vigilada i que indemnitzi les víctimes amb 95.000 euros.
- Cop policial a Galícia contra una banda amb seu a Girona especialitzada en el robatori de coure
- El TSJC confirma la pena de 15 anys de presó per a l'home que es va atrinxerar en un mas a les Llosses
- Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
- L’OCU ho deixa clar: Aquestes són les cinc pizzes de supermercat que aproven en nutrició
- «Dels japonesos m’agrada sobretot que estan com una cabra»
- El Jovent Gironí protesta deixant el seu lloc buit
- Del cotxe al datàfon: detingut a Porqueres per robar en un vehicle i pagar amb la targeta de la víctima
- Girona-Getafe: Vitor Reis evita un bon disgust (1-1)