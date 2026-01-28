Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Jutgen un acusat que afronta 27 anys de presó per agredir sexualment la filla i la fillastra menors d'edat a Girona

Les víctimes asseguren que les amenaçava i el processat atribueix les denúncies al ressentiment per haver deixat la mare

L'acusat d'agredir sexualment la seva filla i la fillastra menors d'edat durant el judici a la Secció Tercera de l'Audiència / Xavier Pi (ACN)

Girona

L'Audiència de Girona ha jutjat un acusat que s'enfronta a 27 anys de presó per haver agredit sexualment la seva filla i la seva fillastra quan les dues eren menors d'edat. Els fets van passar entre els anys 2009 i 2020 a diferents pisos de la ciutat on vivia la família. Les denunciants han explicat que el processat aprofitava que estava sol a casa amb elles per fer-los tocaments i penetrar-les. Asseguren, a més, que les amenaçava i les cohibia perquè no expliquessin res. L'acusat, que ha negat els fets, atribueix les denúncies al ressentiment per haver deixat la relació que mantenia amb la mare. A més de la pena de presó, fiscalia i acusació demanen que es passi 20 anys en llibertat vigilada i que indemnitzi les víctimes amb 95.000 euros.

