Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Detinguts LlagosteraNou Campus de SalutEstació de FigueresBicis Barri VellProtesta variant OlotQuim Masferrer
instagramlinkedin

La Plataforma Feminista de la UdG demana al rectorat "mecanismes efectius" en casos d'assetjament

La universitat recorre la sentència que l'obligava a readmetre el professor que enviava missatges insinuadors

La Facultat de Lletres

La Facultat de Lletres / Aniol Resclosa

ACN

ACN

Girona

La plataforma Col·lectiu Feminista Antiassetjament (CFA) de la UdG demana al rectorat que apliqui "mecanismes efectius" per expulsar docents o alumnes en cas d'assetjament. Asseguren que la universitat ha de readmetre Mostafà Shaimi, un docent que havia fet fora per enviar missatges amb insinuacions sexuals a dues alumnes, per haver actuat "ràpid" sense aplicar correctament el protocol. Això va fer que Shaimi denunciés la universitat per acomiadament improcedent i ara els tribunals li han donat la raó. Per la seva banda, fonts de la UdG han avançat a l'ACN que han recorregut aquesta sentència perquè no hi estan d'acord. A més, el nou govern ha mostrat el compromís per actualitzar i renovar els protocols d'igualtat.

El cas de Mostafà Shaimi va sortir a la llum el 2024, quan el col·lectiu va denunciar que dues alumnes havien rebut un correu electrònic d'aquest professor associat de la UdG amb propostes de caire sexual. El docent va admetre els fets, però insistia que aquestes propostes mai es van fer realitat i nega que això es tracti d'assetjament sexual.

En aquell moment la universitat va obrir una investigació dels fets i va parlar amb les víctimes. Poc després, la universitat no va renovar el contracte d'aquest docent. Des del col·lectiu consideren que la universitat "no va fer bé les coses" i va actuar de forma ràpida per "netejar la imatge".

El resultat és que Shaimi va denunciar per acomiadament improcedent a la universitat i la justícia va donar-li la raó. Això obliga la UdG a readmetre el professor associat amb les mateixes condicions que tenia. Pel col·lectiu, aquesta sentència judicial és una mostra que els mecanismes que té en actiu la universitat no funcionen.

De tota manera, la universitat s'ha mostrat disconforme amb la decisió judicial i ha anunciat que ha presentat un recurs a la sentència. A més, el nou govern de la UdG ha comunicat a l'ACN que treballarà activament per revisar i actualitzar els protocols que té la universitat en matèria d'igualtat.

Notícies relacionades

Es tracta d'un dels punts del programa electoral que va presentar Josep Calbó en els comicis que es van fer a finals de l'any passat. Al llarg de la campanya, Calbó va mostrar el seu compromís en aquest sentit i ara, després de la seva investidura, ha ratificat la seva intenció.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents