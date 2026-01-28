CARNAVAL
Carnaval de Llagostera 2026 | Programa d'actes
Consulta la programació del carnaval de Llagostera 2026
Dissabte 7 de febrer i diumenge 8 de febrer
- Creació de màscares artístiques: De 10 a 12 h. Taller per a infants a partir de 7 anys. A l'Escola Mpal. d’Art Pere Mayol. Activitat gratuïta. A càrrec de Carla Moreno. Inscripcions: www.culturallagostera.cat .
Diumenge 22 de febrer
- Rua de Carnaval: A les 10.30 h. Desfilada de comparses pels carrers de Llagostera. Recorregut: c. Maria Gay, av. de l’Esport, crta. Sant Llorenç, pg. Romeu i c. Pau Casals. Arribada i exhibició final de les colles al c. Pau Casals, davant l’oficina de correus.
- Taller de mascares, pintacares i xocolatada: A les 16 h. A càrrec del grup Pregadeus de l’Espai Papu-Tisores. A la pl. Catalunya.
- Jaume Ibars i la Trastos Band: A les 17 h. Animació familiar. A la pl. Catalunya.
