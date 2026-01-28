El PSC acusa Salellas d’utilitzar la crisi de Rodalies per amagar "la manca de projecte a Girona"
Els socialistes defensen "la feina rigorosa i el compromís amb el territori de la consellera Sílvia Paneque" i denuncien que "l’alcalde de Girona prioritza el soroll polític abans que treballar per a donar respostes efectives als gironins"
El PSC ha criticat l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, per “haver-se afegit de manera oportunista al soroll polític generat arran de la crisi de Rodalies amb l’únic objectiu de confrontar i desviar l’atenció dels greus problemes que arrossega la ciutat de Girona”. Els socialistes lamenten que Salellas "hagi participat aquest dimarts en una roda de premsa al Parlament de Catalunya per reclamar la dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, donant suport a una falsedat manifesta”. En aquest sentit, assenyalen que "la Diputació de Girona no va demanar ahir la dimissió de la consellera Paneque, malgrat que la CUP ha volgut fer creure el contrari".
La portaveu del grup municipal, Bea Esporrín, ha estat contundent: “Girona necessita política seriosa, no soroll ni espectacles. La crisi de Rodalies és greu i afecta milers de gironins i gironines, però no es pot instrumentalitzar per fer titulars ni per amagar la manca de direcció del govern municipal. L’alcalde hauria d’estar treballant a Girona, no fent d’oposició a Barcelona". Esporrín ha remarcat que el govern de la ciutat “no té un model clar, està dividit internament i és incapaç de donar respostes als principals reptes de Girona”. I ha afegit: “La ciutat està pitjor que fa dos anys. Està bruta, els serveis no funcionen i el govern no té visió estratègica. El que veiem és un intent desesperat de desviar l’atenció per no parlar dels problemes reals de Girona.”
Per la seva banda, el portaveu adjunt, Maxi Fuentes, ha acusat Salellas de “donar lliçons de responsabilitat institucional mentre és incapaç de gestionar el dia a dia de la seva pròpia ciutat”. En aquest aspecte, ha subratllat que “ahir, durant el ple de l’estat de la ciutat, l’alcalde va ser incapaç d’anunciar cap nova mesura concreta sobre les escombraries, el futur del Parc Jordi Vilamitjana o la relació amb la Universitat de Girona. Només anuncis. Avui, però, el trobem encapçalant una roda de premsa al Parlament”.
Un problema "estructural"
Fuentes ha recordat que, mentre exigeix responsabilitats a altres administracions, el govern de Girona no ha impulsat cap mesura concreta per ajudar els usuaris gironins afectats per les incidències de Rodalies, a diferència del que han fet altres ciutats. “El problema ferroviari és estructural, ve de molts anys de manca d’inversió i mala gestió, i necessita solucions, no confrontació. Però el govern de Girona prefereix el titular fàcil abans que el consens i el treball útil per a la ciutadania” ha afegit Fuentes.
El PSC també ha defensat la tasca de la consellera Paneque, “una gironina compromesa amb el territori, que ha demostrat lleialtat institucional i voluntat de desencallar projectes clau per a les comarques gironines, per a Girona i per al conjunt del país”. “Mentre alguns fan soroll, altres treballen. I això també ho veu la ciutadania” ha subratllat Esporrín. Finalment, el grup municipal socialista considera que l’alcalde Lluc Salellas “ha traspassat tots els límits polítics, prioritzant la confrontació, la desinformació i l’ús partidista d’una crisi greu per tapar la seva incapacitat de governar”
Per tot plegat, el PSC assegura que el mandat del govern de Salellas “està esgotat” i que “Girona necessita un govern amb direcció, responsabilitat i capacitat real de liderar la ciutat”. “Girona mereix més. I no es pot perdre més temps” conclouen els socialistes.
- Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
- Cop policial a Galícia contra una banda amb seu a Girona especialitzada en el robatori de coure
- El TSJC confirma la pena de 15 anys de presó per a l'home que es va atrinxerar en un mas a les Llosses
- L’OCU ho deixa clar: Aquestes són les cinc pizzes de supermercat que aproven en nutrició
- Dos homes estafen 5.000 euros a un taxista fent-los portar de Barcelona a Lisboa
- «Dels japonesos m’agrada sobretot que estan com una cabra»
- El Jovent Gironí protesta deixant el seu lloc buit
- Del cotxe al datàfon: detingut a Porqueres per robar en un vehicle i pagar amb la targeta de la víctima