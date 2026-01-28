Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Quart crea una nova línia d’ajudes per a esportistes individuals

La convocatòria reparteix 2.000 euros entre els atletes empadronats al municipi que hagin competit a nivell estatal durant el 2025

Max Sances, esportista individual de Judo que va ser guardonat a la primera Gala de l’Esport de Quart (exemple d’esportista que pot optar a les ajudes econòmiques). / Ajuntament de Quart

L’Ajuntament de Quart ha posat en marxa una nova convocatòria de subvencions destinada a esportistes individuals empadronats al municipi amb l’objectiu de donar suport a la seva activitat esportiva d’alt nivell i ajudar a cobrir despeses vinculades a la pràctica i la competició.

La línia d’ajudes té una dotació total de 2.000 euros, que el consistori distribuirà “de manera equilibrada” entre totes les sol·licituds que compleixin els requisits fixats a les bases. El termini per presentar la documentació ja està obert i s’allargarà fins al 19 de febrer. El regidor d’Esports, Agustí Velasco, explica que la voluntat és “contribuir a sufragar les despeses derivades de la pràctica esportiva” i, alhora, reconèixer l’esforç i la trajectòria dels esportistes locals.

Segons informa l’Ajuntament, la convocatòria s’adreça a persones que, a més d’estar federades, hagin participat durant el 2025 en competicions oficials com a mínim d’àmbit estatal. Les sol·licituds es valoraran en funció dels resultats esportius aconseguits al llarg de l’any.

Les peticions es poden presentar per via telemàtica a través del tràmit habilitat al web municipal o bé de manera presencial a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament de Quart.

