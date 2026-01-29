PORTES OBERTES
Cooperar més enllà de Catalunya
ACEFIR impulsa aliances europees i internacionals per garantir l’aprenentatge al llarg de la vida i reforçar la formació d’adults
Rosa M. Falgàs Casanovas
Com explicava en un article anterior, ACEFIR és una associació creada per construir ponts entre professionals i organitzacions de Catalunya, amb la resta de comunitats autònomes i altres països europeus i a nivell internacional, per aconseguir fer realitat l’aprenentatge al llarg de la vida per a tothom. Aquest objectiu ens ha portat a ser sòcies d’organitzacions europees com l’EAEA (Associació Europea per l’Educació d’Adults), EBSN (European Basic Skills Network), ICAE (International Council of Adult Education) i a col·laborar amb institucions europees com la Comissió Europea i internacionals com la UNESCO.
Encara no estàvem constituïdes com a ACEFIR que ja vàrem participar en la Comissió organitzadora de la primera Conferència Europea sobre Educació d’Adults i que gràcies al grup de pressió de l’EAEA vàrem aconseguir que la Comissió Europea aprovés tenir en compte l’educació al llarg de tota la vida en els programes europeus. Aquest programa, que en els inicis tenia el nom de Grundtvig, i que ara forma part d'Erasmus+, facilita que professors i aprenents puguin conèixer què fan i com ho fan en altres països europeus, així com donar a conèixer què fem i com ho fem en el nostre país per fer realitat l’aprenentatge al llarg de la vida.
També vàrem participar en la creació de la Plataforma EPALE, una plataforma europea per al món associatiu, els Centres de Formació, els Centres Cívics, per poder establir contacte amb altres organitzacions europees i facilitar un intercanvi d’opinions, conèixer socis d’altres països per portar a terme projectes conjuntament, estar informats d’esdeveniments a nivell europeu i internacional, etc.
Per esmentar-ne alguns exemples de la nostra tasca, aquest any hem rebut un grup de professionals d’Estònia. ACEFIR els va facilitar la visita a dues fundacions rellevants: DRISSA i Ramon Noguera, dues entitats que també fan una tasca molt important i necessària en l’àmbit de la formació d’adults. Fa un temps vàrem rebre un grup de Grècia i els vam posar en contacte amb El Foment on els varen ensenyar danses catalanes com la sardana i ells, danses típiques gregues. També van visitar el Centre Cívic de Sant Narcís a on varen conèixer balls tradicionals. En una altra ocasió a un grup d’Holanda els vàrem donar a conèixer els Centres Cívics de la ciutat de Girona, un bon exemple a tenir en compte a nivell europeu i internacional com espais d’aprenentatge al llarg de la vida. També hem facilitat que professionals de diferents Centres de Formació d’Adults de Catalunya formessin part, com a socis de projectes Erasmus+ i/o participessin en conferències internacionals.
Fa uns anys, la UNESCO va crear la Xarxa Mundial de Ciutats de l'Aprenentatge amb l’objectiu de garantir l’aprenentatge al llarg de tota la vida per a tothom. Actualment, són 425 les ciutats que pertanyen a la Xarxa, a nivell mundial. El mes de setembre del 2022 Girona va ser acceptada a formar-ne part, sent així una de les 4 ciutats de l’Estat espanyol d’aquesta xarxa.
Esperem que els responsables governamentals del nostre país continuïn donant-hi suport i, sobretot, facilitin que les persones que es dediquen a la formació d’adults puguin participar en projectes i esdeveniments europeus i internacionals per poder tenir una societat formada, amb pensament crític i coneixedora dels grans reptes que actualment té la societat a nivell mundial.
Rosa M. Falgàs Casanovas és la presidenta d’ACEFIR
