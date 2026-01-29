Girona desnona una família amb dos menors que ocupava un pis municipal
El Sindicat d'Habitatge assegura que, com a alternativa, només se’ls ha ofert quatre nits d’alberg i reclama aturar dos casos més en pisos de l'Ajuntament amb menors
El consistori assegura que van ser víctimes d'una estafa i que el pis ja estava adjudicat
Una parella amb dos infants menors ha estat desallotjada aquest dijous d'un pis de titularitat municipal a Girona. Segons denuncia el Sindicat d'Habitatge de Girona, l'actuació s'ha executat mentre la mentre la família anava a Serveis Socials i el fill gran era a classe.
El sindicat explica que la família té un fill de 4 anys i un nadó de 5 mesos. Després del desallotjament, afegeix, no sap on dormirà. El col·lectiu sosté que l'única proposta que se'ls ha posat sobre la taula és passar quatre nits en un alberg. Tanmateix, l'entitat relata que la família viu a Girona des de fa sis anys però que no ha pogut regularitzar la situació administrativa, un fet que, afegeix, els dificulta l'accés a un habitatge de mercat. Segons el Sindicat d'Habitatge de Girona, primer van ocupar un bloc del Barri Vell propietat d'una empresa i, a finals del 2024, davant la proximitat d'un desallotjament i el que descriuen com assetjament a través d'una empresa de seguretat, van deixar aquell immoble i van entrar en un altre pis, que posteriorment van saber que era de propietat municipal.
Sense acord amb l'Ajuntament
L'entitat assegura que, des del primer moment, la família va intentar negociar amb l'Oficina Municipal d'Habitatge i amb Serveis Socials per arribar a un acord de lloguer social, però que el consistori va optar per la via penal. En concret, sosté que l'Ajuntament va presentar una denúncia penal que va acabar derivant en un desallotjament cautelar i "en data oberta", que s'ha executat aquest dijous.
La portaveu del Sindicat, Marina Parés, qualifica els fets de greus i critica que el govern municipal, amb l'alcalde Lluc Salellas al capdavant, hagi tirat endavant l'actuació. En un comunicat, Parés afirma que "és terrible" que s'hagi fet "sense oferir alternatives reals" i sosté que això contribueix a "normalitzar" aquesta política, en un cas que, remarca, "era completament a les seves mans".
El sindicat presenta el cas com el "primer" desallotjament executat per un govern municipal liderat per la CUP i emmarca la denúncia en una crítica més àmplia a la gestió de l'habitatge públic.
Alerta de nous casos
A més, el sindicat assegura que hi ha dues famílies més amb menors que viuen en pisos municipals i que "actualment s'enfronten a l'amenaça" d'un desallotjament. Per això, reclama la suspensió immediata dels processos "fins que es garanteixi una alternativa real" per a les famílies afectades. La portaveu de la secció gironina del sindicat, Fàtima Aatar, demana que el govern municipal "aturi" els desallotjaments i "s'assegui a negociar" amb l'entitat.
El Sindicat d'Habitatge de Girona ha anunciat una roda de premsa per aquest divendres per exposar el cas, reclamar l'aturada dels dos processos que afirma que estan en marxa i exigir una alternativa habitacional "estable i de qualitat" per a la família desallotjada.
La versió de l'Ajuntament
La regidora d'Igualtat i Justícia Social i Cooperació, Amy Sabaly, ha explicat a través d'X (abans Twitter) la versió del consistori sobre el desallotjament. Segons Sabaly, es tracta de l'ocupació d'un pis municipal destinat a la Borsa d'Inclusió, en atenció a persones i famílies en situacions de vulnerabilitat. La regidora assegura que la Nora va ser víctima d'una estafa: "Algú els va vendre les claus del pis fraudulentament mentre aquest estava pendent de reformes". De la mateixa manera, la regidora afirma que l'Ajuntament va proposar a la família que posés denúncia per aquesta estafa.
Sabaly explica que el pis ja havia estat adjudicat a una altra família a través del procés municipal de suport a famílies amb necessitats habitacionals. "Per aquest motiu no es pot regularitzar l'ocupació i cal buscar una alternativa com a conseqüència de l'estafa que ha patit aquesta família", ha explicat.
La regidora assegura que el consistori s'ha reunit reiteradament amb la família per demanar l'entrega de les claus, evitar l'actuació de Mossos d'Esquadra i poder continuar treballant una alternativa d'habitatge. "No és senzill. No disposem de prou recursos per donar resposta immediata a totes les famílies en aquesta situació", ha admès Sabaly, que ha qualificat el problema d'estructural per la manca d'habitatge assequible. Finalment, la regidora ha assegurat que la família "no dormirà al carrer" i que "avui seran reallotjats provisionalment en un recurs municipal" mentre el consistori continua treballant, amb entitats del tercer sector, una alternativa d'habitatge social adequada.
