Girona rescata el llegat del doctor Josep Pascual i Prats amb dos nous llibres
El Teatre Municipal acull aquest dijous a la tarda la presentació d’un volum biogràfic i del recull del cicle sobre salut pública i ciutat
L'Ajuntament de Girona ha editat dos nous volums dedicats al metge gironí Josep Pascual i Prats (1854-1931), que es presentaran aquest dijous a les 18.30 hores al Saló de Descans del Teatre Municipal.
Els llibres són una biografia del metge, escrita per Lluís Coromina i publicada dins la col·lecció "Girona. Biografies", i el volum del cicle "Conferències a l'Arxiu Municipal" titulat Girona: salut pública i ciutat, passat i present, coordinat per Joaquim M. Puigvert, amb motiu dels 170 anys del naixement del doctor. L'acte de presentació anirà a càrrec de l'alcalde Lluc Salellas i comptarà amb la participació de l'autor de la biografia, el coordinador del cicle de conferències i el cap del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l'Ajuntament, Lluís-Esteve Casellas.
Un metge rellevant
Josep Pascual i Prats va destacar per la seva tasca professional i científica a l'Hospital Provincial de Santa Caterina de Girona, on va exercir com a degà del cos facultatiu de beneficència provincial. També va presidir el Sindicat Mèdic i, posteriorment, el Col·legi de Metges de la província. Considerat el metge més rellevant de la demarcació de Girona al tombant del segle XIX al XX, Pascual i Prats va ser l'artífex dels dos projectes associatius mèdics provincials més longeus i va impulsar la creació del primer repertori de bibliografia mèdica espanyola: l'Index Medicus Hispanus.
Paral·lelament a la seva activitat professional, el doctor va tenir un paper destacat en institucions culturals gironines com l'Asociación Literaria de Gerona, la Revista de Gerona, el Museu Provincial d'Antiguitats i Belles Arts o el Casino Gerundense.
Llegat a la ciutat
El compromís de Pascual i Prats amb Girona va quedar reflectit en el seu testament, on va deixar el seu fons documental a l'Ajuntament amb destinació a l'Arxiu Municipal. El llegat inclou correspondència, documentació personal i una biblioteca mèdica amb prop de 1.800 publicacions. El volum de conferències ofereix una visió actualitzada sobre l'evolució del concepte de salut pública a la ciutat de Girona des de l'edat mitjana fins al present.
La col·lecció "Girona. Biografies", que ja compta amb catorze volums dedicats a escriptors, músics, historiadors i alcaldes, pretén donar a conèixer a les noves generacions les figures que han fet una contribució remarcable a la ciutat.
