Guerra oberta a ERC de Girona: "Ara toca imposar un president de secció local de Girona que viu a Salt"

L'actual regidor republicà d'Esports i Joventut de l'Ajuntament de Girona, Àdam Bertran, carrega durament contra Marc Puigtió després de la moció de censura contra l'executiva local

Àdam Bertran, en un ple municipal de l'Ajuntament de Girona.

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Girona

La fractura oberta a ERC de Girona després de la moció de censura contra l'executiva local ha esclatat públicament aquest dijous a les xarxes socials. L'actual regidor republicà d'Esports i Joventut de l'Ajuntament de Girona, Àdam Bertran, ha criticat la moció a través d'un missatge a X (antic Twitter) en què qüestiona que el nou president proposat visqui a Salt i carrega en to irònic contra Marc Puigtió i el seu entorn perquè procedeixen de municipis de l'entorn de Girona. "Després de venir com a messies des de Sant Julià, amb la regidora de Quart, amb el regidor de Campllong, amb l'alcalde de Sant Martí Vell, etc... i família extensa... ara toca imposar un president de secció local de Girona que viu a Salt. Aquests sí que representen Girona", ha escrit Bertran.

El regidor fa referència a Salva Romero, que seria el nou president de la secció local de Girona si la moció de censura tira endavant. Bertran també al·ludeix a la procedència de Puigtió, exalcalde de Sant Julià de Ramis, i a altres càrrecs del seu entorn.

Moció amb el 56% de suports

La moció de censura contra l'actual executiva local d'ERC a Girona, encapçalada per Joan Sibill i Anna Costa, s'acompanya de 60 avals dels 107 militants que tenen dret a vot dins la secció local, el que representa el 56% de la militància. Els impulsors de la moció, seguidors de Puigtió, asseguren que l'objectiu és "reforçar l'organització" i "acompanyar el projecte escollit" a les primàries. Es refereixen a l'elecció de l'exalcalde de Sant Julià de Ramis com a alcaldable per a les municipals del 2027 amb les sigles de Moviment Gironí.

Aquelles primàries, celebrades al novembre, van estar envoltades de polèmica i van evidenciar la divisió dins la secció local. Puigtió es va imposar per la mínima a Àdam Manyé, amb 28 vots contra 27, en una votació que va acabar decidint-se a la Comissió de Garanties del partit.

Finalment, La direcció nacional dels republicans haurà de convocar dia i hora perquè la militància voti la moció de censura en els propers dies.

TEMES

