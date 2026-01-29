Guerra oberta a ERC de Girona: "Ara toca imposar un president de secció local de Girona que viu a Salt"
L'actual regidor republicà d'Esports i Joventut de l'Ajuntament de Girona, Àdam Bertran, carrega durament contra Marc Puigtió després de la moció de censura contra l'executiva local
La fractura oberta a ERC de Girona després de la moció de censura contra l'executiva local ha esclatat públicament aquest dijous a les xarxes socials. L'actual regidor republicà d'Esports i Joventut de l'Ajuntament de Girona, Àdam Bertran, ha criticat la moció a través d'un missatge a X (antic Twitter) en què qüestiona que el nou president proposat visqui a Salt i carrega en to irònic contra Marc Puigtió i el seu entorn perquè procedeixen de municipis de l'entorn de Girona. "Després de venir com a messies des de Sant Julià, amb la regidora de Quart, amb el regidor de Campllong, amb l'alcalde de Sant Martí Vell, etc... i família extensa... ara toca imposar un president de secció local de Girona que viu a Salt. Aquests sí que representen Girona", ha escrit Bertran.
El regidor fa referència a Salva Romero, que seria el nou president de la secció local de Girona si la moció de censura tira endavant. Bertran també al·ludeix a la procedència de Puigtió, exalcalde de Sant Julià de Ramis, i a altres càrrecs del seu entorn.
Moció amb el 56% de suports
La moció de censura contra l'actual executiva local d'ERC a Girona, encapçalada per Joan Sibill i Anna Costa, s'acompanya de 60 avals dels 107 militants que tenen dret a vot dins la secció local, el que representa el 56% de la militància. Els impulsors de la moció, seguidors de Puigtió, asseguren que l'objectiu és "reforçar l'organització" i "acompanyar el projecte escollit" a les primàries. Es refereixen a l'elecció de l'exalcalde de Sant Julià de Ramis com a alcaldable per a les municipals del 2027 amb les sigles de Moviment Gironí.
Aquelles primàries, celebrades al novembre, van estar envoltades de polèmica i van evidenciar la divisió dins la secció local. Puigtió es va imposar per la mínima a Àdam Manyé, amb 28 vots contra 27, en una votació que va acabar decidint-se a la Comissió de Garanties del partit.
Finalment, La direcció nacional dels republicans haurà de convocar dia i hora perquè la militància voti la moció de censura en els propers dies.
Subscriu-te per seguir llegint
- Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
- L’OCU ho deixa clar: Aquestes són les cinc pizzes de supermercat que aproven en nutrició
- Dos homes estafen 5.000 euros a un taxista fent-los portar de Barcelona a Lisboa
- Sílvia Orriols demana que es construeixi un hospital públic a Ripoll
- Desallotgen alumnes de l'institut de Sant Gregori per un incident amb un extintor
- No paguis amb targeta en aquestes situacions: errors habituals que poden buidar-te el compte
- Detenen membres de la banda dels darrers assalts violents al Baix Empordà arran d'un últim cop a Mont-ras
- La incorporació de Farmàcia obliga a replantejar l'encaix entre la Universitat de Girona i el campus de Salut