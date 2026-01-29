Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Intenten fugir en veure els Mossos i els detenen a Salt amb un revòlver i un matxet

Els agents els intercepten davant la comissaria i, en l’escorcoll del vehicle, intervenen passamuntanyes, guants i eines que podrien estar relacionades amb robatoris

Les detencions es van produir davant la comissaria conjunta dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Salt, en una foto d'arxiu. / ACN

Eva Batlle

Salt

Dos homes, de 31 i 21 anys i amb antecedents policials, van acabar detinguts dimecres de matinada a Salt després d’intentar fugir en cotxe en veure una patrulla dels Mossos d’Esquadra, que els va interceptar amb un revòlver, un matxet i material presumptament vinculat a robatoris.

Tot es remunta quan una patrulla dels Mossos d’Esquadra que circulava per Salt va detectar un vehicle sospitós cap a dos quarts de quatre de la matinada. En adonar-se de la presència policial, el cotxe va fer un canvi brusc de sentit i va intentar fugir.

Els agents el van perseguir i el van acabar interceptant davant la comissaria que comparteixen amb la Policia Local, al carrer Pla de Salt. Durant el seguiment, la patrulla va intentar comprovar la matrícula, però va constatar que era pràcticament il·legible: estava manipulada -amb parts pintades- amb l’objectiu de dificultar-ne la identificació.

Un cop van aturar el vehicle, els Mossos van identificar els ocupants: dos homes, de 31 i 21 anys, tots dos amb antecedents policials. A continuació, van escorcollar el cotxe.

Durant les comprovacions, els agents van localitzar un matxet sota el seient del conductor i, en una ronyonera, un revòlver amb cartutxos. A l’interior del vehicle també van intervenir diversos objectes que podrien estar relacionats amb robatoris: passamuntanyes, dos parells de guants, tenalles, un tornavís pla, una clau anglesa i un gat mecànic.

Arran d’aquestes troballes, els dos homes van quedar detinguts. El de 31 anys, acusat d’un delicte de tinença d’armes, i el de 21, també per tinença d’armes i falsificació de document públic.

La Unitat d’Investigació dels Mossos d’Esquadra va obrir diligències per determinar si els detinguts havien participat en algun altre fet delictiu.

TEMES

