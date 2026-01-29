L'alcaldable d'ERC a Girona, Marc Puigtió, torna a carregar contra el govern municipal del qual el seu partit en forma part
Reclama lideratge i acció davant la paràlisi de l'equip de govern
L'alcaldable d'ERC per les eleccions municipals a Girona de 2027, Marc Puigtió, ha tornat a carregar contra el govern municipal, del qual el seu partit en forma part juntament amb Guanyem i Junts. Tot això, després del ple extraordinari per debatre sobre l'estat actual de la ciutat celebrat aquest dimarts. Puigtió reclama "lideratge i acció davant la paràlisi municipal".
Durant el ple, l'alcalde, Lluc Salellas, va comentar que la ciutat "va pel bon camí", tot i que també va reconèixer que hi havia "marge de millora". Aquesta no és l'opinió de Puigtió, que sí que creu que la ciutat "funciona", però "no impulsada per l'Ajuntament", sinó per les entitats, clubs, comerços, empreses i ciutadania que "cada dia fan que Girona tiri endavant". "L'Ajuntament no està a l'alçada d'aquesta energia social, i això s'ha de revertir", etziba el candidat republicà.
Crític amb el pressupost
En quant el pressupost, Puigtió en critica el "baix nivell d'execució". "Aprovar pressupostos no és cap fita quan tens majoria absoluta", destaca, tot i que ERC, partit pel qual es presentarà a les municipals, forma part d'aquesta majoria absoluta amb tres regidors. "El que importa és executar-los i transformar-los en accions reals", exposa.
També es queixa de l'increment en dos milions d'euros respecte a l'any anterior pel que fa a les previsions recaptatòries en multes, que s'enfilarà fins als cinc milions. "És una previsió absolutament desmesurada, pensada només per intentar quadrar pressupostos a costa dels veïns", remarca, i afegeix que "el focus hauria de ser millorar serveis".
Puigtió ja va parlar sobre el pressupost en una opinió a Diari de Girona fa uns dies en què deia que sense un "projecta clar, pot acabar sent tan sols un bon titular... i poc més". Això va fer que la portaveu de Guanyem, Sílvia Aliu, sortís al pas i critiqués l'escrit del candidat republicà amb una piulada a les xarxes socials. Puigtió li va respondre que "no tenim les mans lligades per ningú" i que "si explicar-ho molesta algú, potser és que no tenen la consciència massa tranquil·la".
"Visió renovada"
L'alcaldable d'ERC també lamenta que "encara vivim en la Girona del segle XX" i que, per això, "cal mirar al segle XXI, amb una visió renovada i ambiciosa per fer avançar la ciutat". Puigtió reclama "persones preparades i amb visió de futur per liderar una ciutat moderna, que afronti els reptes ambientals, socials i econòmics amb solucions adaptades al present".
Després de les primàries, el mateix Puigtió va assegurar que calia "renovar la secció local" i va reconèixer que sabia que la militància ni l'executiva li donarien "suport" en aquest procés. A més, ha tingut diverses disputes amb altres membres del govern, com amb la vicealcaldessa, Gemma Geis. També ha rebut crítiques de regidors actuals d'ERC, com és el cas d'Àdam Bertran.
- Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
- L’OCU ho deixa clar: Aquestes són les cinc pizzes de supermercat que aproven en nutrició
- Dos homes estafen 5.000 euros a un taxista fent-los portar de Barcelona a Lisboa
- No paguis amb targeta en aquestes situacions: errors habituals que poden buidar-te el compte
- Detenen membres de la banda dels darrers assalts violents al Baix Empordà arran d'un últim cop a Mont-ras
- La incorporació de Farmàcia obliga a replantejar l'encaix entre la Universitat de Girona i el campus de Salut
- Una conductora molt beguda s'encasta contra un cotxe i causa danys en el mobiliari urbà a Blanes
- Cop policial a Galícia contra una banda amb seu a Girona especialitzada en el robatori de coure