Més de la meitat dels militants d'ERC a Girona subscriuen una moció de censura contra l'executiva local
Asseguren que toca obrir "nova etapa per reforçar el projecte" amb el rerefons de l'elecció de Puigtió com a alcaldable
Més de la meitat dels militants d'ERC a Girona han subscrit una moció de censura contra l'executiva local. Els seus impulsors, part dels quals són membres de l'actual executiva, asseguren que toca obrir "una nova etapa" per "reforçar el projecte" a la ciutat. De rerefons, però, hi ha també l'elecció -molt ajustada- de Marc Puigtió com a alcaldable per a les municipals del 2027. De fet, subratllen, l'objectiu que també els guia és "enfortir el partit" i "acompanyar el projecte escollit" a les primàries. La moció de censura, que ja s'ha presentat a la direcció nacional d'ERC, s'acompanya de 60 avals (que sumen el 56% de la militància a la ciutat). Si tira endavant, Salva Romero, que ja té càrrec dins l'executiva actual, serà el nou president
La moció de censura contra l'actual executiva local d'ERC a Girona arriba pocs mesos després de l'elecció de l'exalcalde de Sant Julià de Ramis com a candidat per a les municipals del 2027. En aquelles primàries, envoltades de polèmica, Marc Puigtió es va imposar per la mínima a Àdam Manyé, amb 28 vots contra 27.
La votació va estar marcada per una butlleta nul·la i va evidenciar també les discrepàncies dins la secció local d'ERC a Girona. De fet, aquelles primàries van acabar decidint-se a la Comissió de Garanties del partit, que al novembre va desestimar les al·legacions dels crítics i va confirmar l'impulsor de Moviment Gironí com a alcaldable.
L'executiva local d'ERC a Girona, però, en va quedar tocada. I també dividida entre els qui es decantaven per Manyé i els qui ho feien per Puigtió (que no té intenció de presentar-se als comicis sota les sigles del partit, sinó amb les de Moviment Gironí).
Ara, un grup de militants ha presentat una moció de censura contra l'actual executiva local, que des del setembre del 2023 encapçalen Joan Sibill (president) i Anna Costa (secretària general). Les divergències dins l'estructura, de fet, s'evidencien amb què part dels impulsors de la moció, actualment, tenen càrrecs dins la secció d'ERC a Girona. Com l'actual secretari de Transició Ecològica i de Drets LGTBI de l'executiva local, Salva Romero, a qui es proposa com a nou president.
El 56% de la militància
La moció de censura, que ja s'ha presentat davant la direcció del partit, s'acompanya de 60 avals dels 107 militants que tenen dret a vot dins la secció local de Girona. Una xifra que representa el 56,07% de la militància, i que d'acord amb el que fixen els estatuts d'ERC, permet tirar-la endavant.
Els seus impulsors subratllen que el seu objectiu és "reforçar l'organització, sumar energies i dotar el projecte polític a la ciutat de l'estructura necessària per afrontar amb garanties els reptes del present i del futur". Insisteixen en què fan el pas amb ànim "constructiu i propositiu", i que allò que els guia és "enfortir ERC a Girona" i "acompanyar el projecte escollit en les darreres primàries".
Subratllen, a més, que la proposta de nova executiva local "s'inscriu en una dinàmica natural i necessària" amb voluntat que sigui "plural, preparada, alineada amb el moment actual de la militància i amb el projecte polític per a Girona" que encapçala Puigtió. Per últim, els impulsors de la moció posen en valor la feina feta per l'actual direcció local, però també creuen que "ara és moment d'iniciar una nova etapa" amb voluntat de "sumar, treballar en equip" i "oferir mà estesa a tota la militància per enfortir el projecte col·lectiu a la ciutat".
Candidatura paritària
La proposta de nova executiva que acompanya la moció inclou càrrecs que ja formen part de la secció local d'ERC a Girona. A més de Romero com a president, l'actual secretària de Política Municipal i exregidora de Girona Annabel Moya serà la nova secretària general.
La candidatura, paritària, també incorpora Esther Fanyanàs com a secretària d'Igualtat i Feminismes i crea una nova secretaria, la de Barris i Gent Gran, que fins ara no existia, i que assumirà Montse Mateu. La proposta també incorpora militants que fa temps que formen part del partit, com Gregori Martínez, que s'encarregarà d'Organització i Política Municipal (i que ja havia format part de les executives que van presidir Blanca Palmada i Maria Mercè Roca).
Ara, un cop presentada la moció de censura davant la direcció nacional d'ERC, la cúpula dels republicans haurà de convocar dia i hora perquè la militància la voti. Una data que, seguint els procediments establerts, s'ha de fixar en els propers dies.
El setembre del 2023, quan ERC va escollir la nova executiva local de Girona, la candidatura encapçalada per Sibill va rebre 21 vots a favor, cap en contra i un vot en blanc.
