El Trueta implementa un sistema que permet saber la situació del centre en temps real i millorar-ne la gestió
Un panell de control actualitza l'estat dels pacients, els llits disponibles i altres dades per optimitzar recursos
L'hospital Josep Trueta de Girona ha implementat un sistema que permet saber en tremps real la situació que hi ha al centre i millorar-ne la gestió dels recursos. A través d'un panell de control instal·lat a la zona d'Urgències de l'hospital, els professionals tenen actualitzada la situació de cada pacient, l'estat d'aquells que necessiten l'ingrés, els llits disponibles que hi ha, a més d'altres dades clau que permeten gestionar de manera més eficient les possibilitats del centre. A la vegada, aquest sistema està preparat per recomanar canvis en els fluxos assistencials a través de diverses eines d'intel·ligència artificial i d'analítica avançada. Tot plegat, amb l'objectiu de millorar l'atenció a la ciutadania.
El sistema s'ha començat a instaurar a l'àrea d'Urgències del Trueta i la previsió és que s'estengui progressivament a la resta de serveis del centre, per tal de facilitar la coordinació entre ells i optimitzar els recursos humans i materials que té l'hospital. Des del Trueta expliquen que el motiu per haver-lo iniciat a Urgències s'explica perquè és una àrea on el fet de conèixer la situació a temps real té grans avantatges a l'hora de reduir temps d'espera, evitar saturacions i anticipar necessitats en altres àrees del centre.
Els professionals consulten les dades que els ofereix el panell de control des de pantalles fixes, que s’han ubicat en espais de treball de l'àrea. Aquesta informació també és accessible des de dispositius mòbils i des de l'escriptori de treball dels professionals, fet que facilita la consulta des de qualsevol punt del servei i millora la coordinació.
Des del Servei d'Urgències destaquen que disposar d'aquest panell de control global fa que tots els professionals puguin tenir una visió global que els ajuda a optimitzar circuits. D'aquesta manera, cada equip sap el temps que porten els pacients a la seva zona assistencial i a la vegada, també els permet saber quants pacients tenen llit assignat en cas que sigui necessari i el temps que estan pendents d'aquest llit.
A banda de la situació a temps real, el sistema també inclou dades històriques, amb detall horari i càlculs de mitjana dels últims tres anys dels pacients. És gràcies a aquest arxiu, que fa que el sistema estigui preparat per detectar de manera precoç situacions de tensió i es puguin activar alertes a partir de l'anàlisi d'algoritmes i l'ús d’eines d’intel·ligència artificial.
Així mateix, s’ha treballat un mòdul dedicat als pacients en hemodiàlisi, que permet monitorar en temps real l'estat dels pacients i la disponibilitat dels recursos necessaris per al seu tractament. Aquesta funcionalitat facilita la coordinació entre equips, anticipa possibles incidències i garanteix una gestió òptima de les sessions d’hemodiàlisi.
Pròximament, el sistema s’anirà estenent amb panells dirigits a aportar una visió general de l’activitat en àrees com les plantes d’hospitalització, el bloc quirúrgic i intervencionisme, amb dades de seguiment de cada intervenció, el quiròfan assignat, l’hora d’inici i final, i la unitat de destí per al postoperatori.
Al Santa Caterina, en breu
Tenint en compte que es tracta d'una eina pionera, durant el procés d'implementació, s'anirà avaluant la incidència del sistema mitjançant l'estudi d'indicadors d'impacte clínic, la freqüència d'ús per part dels professionals, a partir d’enquestes de satisfacció dels usuaris.
A més, pròximament, el sistema també s'instal·larà a l'hospital Santa Caterina de Salt, en el marc de l’aliança estratègica entre els dos centres, per garantir una gestió coordinada i eficient dels recursos hospitalaris a escala territorial.
- Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
- L’OCU ho deixa clar: Aquestes són les cinc pizzes de supermercat que aproven en nutrició
- Dos homes estafen 5.000 euros a un taxista fent-los portar de Barcelona a Lisboa
- Desallotgen alumnes de l'institut de Sant Gregori per un incident amb un extintor
- Sílvia Orriols demana que es construeixi un hospital públic a Ripoll
- No paguis amb targeta en aquestes situacions: errors habituals que poden buidar-te el compte
- Detenen membres de la banda dels darrers assalts violents al Baix Empordà arran d'un últim cop a Mont-ras
- La incorporació de Farmàcia obliga a replantejar l'encaix entre la Universitat de Girona i el campus de Salut