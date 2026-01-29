La UdG participa en un projecte europeu per impulsar una pesca més sostenible al Mediterrani
La universitat rebrà 423.000 euros per contribuir a la iniciativa Sea4Future, que vol recuperar les poblacions de peixos i reduir l'impacte ambiental de l'activitat pesquera
La UdG participa en el projecte europeu Sea4Future, una iniciativa internacional que té com a objectiu transformar el sector pesquer al mar Mediterrani a través d'un enfocament sostenible i basat en l'ecosistema. En el marc d'aquest projecte, la UdG rebrà una subvenció de 423.625 euros per contribuir al desenvolupament d'accions orientades a la recuperació de les poblacions de peixos i a la reducció de l'impacte ambiental de la pesca.
El projecte, coordinat per la Universitat d'Alacant (UA), té una durada de quatre anys i compta amb un finançament global de 8 milions d'euros a través del programa europeu Horizon Europe (Innovation Action). Sea4Future aplega més d'una vintena d'universitats i centres de recerca d'Espanya, França, Portugal, Itàlia, Grècia, Turquia, Egipte, Alemanya, Països Baixos i el Regne Unit, tots ells vinculats al sector pesquer i a la sostenibilitat del Mediterrani.
Primera reunió del consorci
La primera reunió del consorci s'ha celebrat aquest matí al campus de la UA amb la participació de més de 70 representants d'organitzacions internacionals, incloent-hi investigadors de centres d'Islàndia i Dinamarca. L'acte de benvinguda ha comptat amb la presència del vicerector de Recerca de la UA, Juan Mora; la secretària general de Pesca del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Isabel Artime; la secretària general de Recerca del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, Eva Ortega, i el coordinador del projecte, l'investigador de la UA César Bordehore.
Pescadors com a actors centrals
Sea4Future és un projecte multidisciplinari en què els pescadors esdevenen un actor central, gràcies a la col·laboració de la Federació Nacional de Confraries de Pescadors (FNCP) i de diverses confraries locals del Mediterrani. Entre les accions previstes, el consorci planteja mesures basades en l'evidència científica per recuperar de manera més ràpida les poblacions de peixos, millorar el rendiment pesquer i accelerar la transició cap a pràctiques professionals i recreatives més sostenibles.
El projecte també aposta per millorar la selectivitat de les arts de pesca i promoure pràctiques que redueixin les captures accidentals d'espècies com tortugues o taurons, així com per incorporar innovacions tecnològiques que ajudin a prevenir les captures no desitjades i minimitzin l'impacte de la pesca sobre la biodiversitat marina. A més, Sea4Future reconeix el paper clau de les àrees marines protegides i de les zones de pesca restringida per afavorir la recuperació dels estocs pesquers.
Cadena de valor dels productes del mar
Finalment, la iniciativa abordarà la resta de la cadena de valor dels productes del mar, mitjançant l'avaluació comparativa dels sistemes de certificació existents i l'auditoria de pesqueries no sostenibles. L'objectiu és incrementar la visibilitat dels productes del mar sostenibles amb accions orientades tant als consumidors com als pescadors.
Sea4Future s'emmarca en les prioritats de la Política Pesquera Comuna de la UE i forma part, juntament amb Marine Guardian i Eco-Catch, de l'acció europea destinada a protegir i restaurar els ecosistemes marins per garantir una pesca sostenible i resilient.
- Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
- L’OCU ho deixa clar: Aquestes són les cinc pizzes de supermercat que aproven en nutrició
- Dos homes estafen 5.000 euros a un taxista fent-los portar de Barcelona a Lisboa
- Desallotgen alumnes de l'institut de Sant Gregori per un incident amb un extintor
- Sílvia Orriols demana que es construeixi un hospital públic a Ripoll
- No paguis amb targeta en aquestes situacions: errors habituals que poden buidar-te el compte
- Detenen membres de la banda dels darrers assalts violents al Baix Empordà arran d'un últim cop a Mont-ras
- La incorporació de Farmàcia obliga a replantejar l'encaix entre la Universitat de Girona i el campus de Salut