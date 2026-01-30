Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Afirmen que s'han "creuat totes les línies vermelles" amb el desnonament d'una família amb dos menors a Girona

El Sindicat d'Habitatge denuncia que l'Ajuntament no ha ofert "cap alternativa", mentre que el consistori assegura que seran "reallotjats provisionalment"

Marc Martí Font

Girona

El Sindicat d'Habitatge de Girona ha tornat a denunciar el desnonament d'una família amb dos menors d'un habitatge al barri de Pedret. En la roda de premsa que s'ha fet aquest divendres matí, la seva portaveu, Fàtima Aatar, ha criticat l'actitud de l'Ajuntament de Girona i ha dit que "s'han creuat totes les línies vermelles".

El desnonament es va produir aquest dijous, mentre un dels infants "era a l'escola" i la resta de la família "anava a serveis socials". "Han aprofitat una reunió amb serveis socials per executar el desnonament" ha lamentat Aatar, que ha afegit que s'ha fet sense oferir "cap alternativa" a la família. La portaveu també ha indicat que l'Ajuntament havia tingut "temps i prou recursos per buscar una via per a la família".

Aatar ha insistit en el fet que l'Ajuntament, tot i "afirmar que estan per transformar i lluitar pel dret a l'habitatge, actua com qualsevol altre". Per altra banda, també exposat que hi ha dues famílies més amb menors en pisos municipals que actualment s’enfronten a l’amenaça d’un desnonament per part de l’Ajuntament.

Per la seva banda, la regidora d'Igualtat i Justícia Social i Cooperació, Amy Sabaly, va explicar a través d'X (abans Twitter) la versió del consistori sobre el desallotjament i va assegurar que la família havia estat víctima d'una "estafa". També va remarcar que s'havien reunit "reiteradament" amb la família "per demanar l’entrega de les claus, evitar l’actuació de Mossos d'Esquadra i poder continuar treballant una alternativa d’habitatge". En tot cas, va confessar que el procés "no és senzill", però va afirmar que la família seria "reallotjada provisionalment".

