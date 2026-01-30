Comencen les esperades reformes de les passeres del riu Güell
Fa gairebé dos anys que part de les estructures estan tancades i l’empresa Rehabilitacions Pons SL es farà càrrec dels treballs per un import de 164.345,95 euros
L’Ajuntament de Girona ha començat aquest divendres les esperades obres de rehabilitació de dues de les passeres per a vianants que connecten els barris de Sant Narcís i Can Gibert del Pla per damunt del riu Güell. Aquestes estructures, pròximes als carrers del Balandrau i del Bastiments, s’han deteriorat amb el pas del temps i necessiten diverses actuacions per tornar a estar en condicions òptimes. De fet, fa gairebé dos anys que una part de l'estructura està tancada perquè estroben en més mal estat i així s'evita que hi passessin les persones vianants
En concret, amb aquests treballs es millorarà la seguretat i l'estat de les estructures, se’n rehabilità el paviment i se n’arreglaran les baranes. Construïdes l’any 2004, aquestes estructures estan situades entre la rotonda del Passeig d’Olot i la del Riu Güell. Les obres de rehabilitació s’han adjudicat per un import de 164.345,95 euros a l'empresa Rehabilitacions Pons SL.
Aquestes obres, que tenen un termini d’execució previst de quatre mesos, consisteixen a retirar tots els taulons travessers de fusta per canviar-los, en cas que estiguin deteriorats, o bé per aplicar-los un tractament antilliscant, en cas que estiguin en bon estat. També s’està netejant i preparant tota l’estructura metàl·lica per eliminar restes d’impureses incrustades i de l’òxid i es faran tasques de conservació de l’estructura. Tot plegat, s’està fent amb la utilització d’una bastida metàl·lica amb proteccions inferiors i laterals per impedir que puguin caure restes de material al riu.
“L’estat d’aquestes dues passeres va provocar que s’haguessin de tancar, i hem estat treballant per tal de poder-les reobrir. Precisament que ara es comencin a fer aquestes intervencions és una alegria perquè volem tornar a connectar amb totes les facilitats possibles els barris de Sant Narcís i de Can Gibert del Pla”, ha destacat el tinent d’alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font Domènech.
Les obres no provocaran talls de circulació, ja que les tasques es coordinaran perquè no es tanquin les dues passeres simultàniament. D’aquesta manera, s’evitaran problemes de mobilitat entre els veïns i veïnes que utilitzen aquests ponts de manera habitual. De moment, s’ha tancat la més propera al carrer del Bastiments.
- Sílvia Orriols demana que es construeixi un hospital públic a Ripoll
- Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
- Desallotgen alumnes de l'institut de Sant Gregori per un incident amb un extintor
- L’OCU ho deixa clar: Aquestes són les cinc pizzes de supermercat que aproven en nutrició
- Un horari ben poc habitual per a un Girona-Barça
- «Calcetes i sostens han d’anar de conjunt o, com a mínim, ser del mateix color»
- Intenten fugir en veure els Mossos i els detenen a Salt amb un revòlver i un matxet
- Dos homes estafen 5.000 euros a un taxista fent-los portar de Barcelona a Lisboa