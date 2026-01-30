Girona acull una jornada sobre el desenvolupament d’eines 3D i realitat ampliada
Durant l’esdeveniment s’ha provat una eina que permet reconstruir la muralla de Girona
La ciutat de Girona ha estat escenari d’una jornada sobre el desenvolupament d’eines innovadores en tecnologies 3D i XR aplicades a escenaris reals del patrimoni cultural. Es tracta del projecte europeu EUreka3D-XR, que va organitzar l’esdeveniment Demonstration Event & Workshop ahir a El Modern, destinat a professionals del sector cultural.
L’Ajuntament de Girona, a través del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI), ha liderat un dels tres pilots d’aquest projecte europeu que té per objectiu crear experiències de realitat ampliada i millorar l’accés i la participació ciutadana amb el patrimoni cultural digital. Concretament, a Girona es va fer una demostració d’una eina de 3D centrada en la reconstrucció virtual de les muralles històriques de la ciutat tot creant un recorregut a peu de realitat augmentada mitjançant un dispositiu mòbil. Per poder-ho recrear, s’ha pres de base documentació de l’Arxiu Municipal, especialment la referida a les muralles de l’actual Gran Via de Jaume I i les restes del baluard del Lleó.
La jornada que es va celebrar ahir és una de les principals activitats públiques del projecte i estava destinada, principalment, a professionals del patrimoni cultural, arxivers, investigadors i estudiants d'aquests camps. Es van realitzar dues sessions, una primera al matí, presencial i en línia, centrada en demostracions de les eines EUreka3D-XR i en debatre els escenaris pilot. La segona sessió va ser un taller presencial a la tarda dedicat, sobretot, a arxivers i orientat a l'experimentació pràctica amb una de les eines del projecte.
EUreka3D-XR, acrònim per European Union’s REKonstructed content in 3D to produce XR experiences, és la continuació del projecte previ EUreka3D. És un projecte liderat per un consorci de 12 organitzacions de diversos països europeus, entre les quals hi ha el CRDI de l’Ajuntament de Girona. La majoria dels socis ja havien liderat l’anterior projecte, focalitzat en la digitalització 3D, accés i emmagatzematge d’objectes i col·leccions de patrimoni cultural. Amb el projecte actual s’amplia l’objectiu en la reutilització d’aquests objectes 3D per la creació d’experiències XR que fomentin la vinculació del públic amb el patrimoni històric-arqueològic.
Actualment, l’eina que es va presentar aquest dijous a Girona es troba en fase pilot i el juliol de 2026 es posarà a disposició de les institucions culturals perquè puguin experimentar en la reconstrucció d’elements històrics desapareguts.
