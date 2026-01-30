Girona acull la VII Setmana de les Dones i les Nenes en la Ciència amb activitats durant tot el mes de febrer
El programa inclou propostes adreçades a públics diversos, amb especial atenció a infants, joves i a la comunitat educativa
La ciutat de Girona se suma un any més a la celebració de la VII Setmana de les Dones i les Nenes en la Ciència, que tindrà lloc del 9 al 14 de febrer de 2026 i que inclourà activitats durant tot el mes de febrer i fins a mitjans de març. La iniciativa té com a objectiu promoure l’accés en igualtat de condicions de dones i nenes en els àmbits de la ciència, la tecnologia, la recerca i la innovació. Alhora, es vol visibilitzar les desigualtats i barreres que encara persisteixen, trencar estereotips de gènere i generar referents diversos i propers que inspirin les generacions futures.
“Iniciatives com aquestes connecten educació, recerca i ocupació, i reforcen el compromís de Girona amb un model de desenvolupament econòmic més inclusiu, innovador i sostenible, que no deixi ningú enrere”, ha exposat la regidora de Treball de l’Ajuntament de Girona, Raquel Robert Rubio.
“Des de la Universitat de Girona, valorem les activitats d’aquesta setmana com una oportunitat excel·lent per fer visible el talent de les nostres investigadores en diferents àmbits de recerca i, a partir d'aquest coneixement, inspirar a les nenes i les joves gironines per incentivar noves vocacions científiques”, ha destacat la delegada per a la Cultura Científica de la Universitat de Girona, Sílvia Simon.
El programa inclou propostes adreçades a públics diversos, amb especial atenció a infants, joves i a la comunitat educativa, però també obertes a tota la ciutadania. Entre les activitats destacades hi ha exposicions al carrer i en equipaments municipals, jornades d’orientació i portes obertes en centres de recerca, xerrades i taules rodones amb professionals de l’àmbit STEAM, tallers creatius, activitats a biblioteques, cinema i una programació especial a l’emissora municipal Girona FM.
La proposta s’emmarca en la commemoració del Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència, que se celebra l’11 de febrer. La iniciativa està organitzada per l’Ajuntament de Girona amb el suport de la Universitat de Girona (UdG) i la col·laboració de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI), l’Escola Universitària de les Arts ERAM, l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA), l’Escola Politècnica Superior de la UdG, el Patronat Politècnica de la UdG, el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya i el Cinema Truffaut.
Una dotzena d’activitats
Durant tot el mes de febrer, la ciutat acollirà iniciatives com l’exposició urbana “Ciència amb DO Girona: Les nostres veïnes; les nostres científiques”, creada entre la col·laboració de la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Girona. Per tercer any consecutiu, la mostra vol donar a conèixer veïnes investigadores de Girona per tal de visibilitzar la seva recerca i oferir referents propers a la ciutadania. També hi haurà aparadors temàtics a les biblioteques municipals o activitats de divulgació a Girona FM amb entrevistes a investigadores de la UdG, en la seva programació matinal a “El primer cafè” i “Els 4 rius”.
Una de les novetats d'enguany és una activitat dedicada a donar a conèixer l'àmbit del disseny i creació de videojocs, especialment entre les dones joves. S’ha organitzat una taula rodona (10 de febrer, a les 17 h, al Servei Municipal d'Ocupació) amb les creadores i dissenyadores de videojocs Gisela Vaquero, Laura Sánchez-Pascuala Gómez, Marta Menac Ayats i Sira Gordillo Palahí.
Una de les activitats destacades de la programació és la jornada “STEAM Connectades: Despertem vocacions científiques” (11 de febrer, al Centre Cultural de La Mercè) dissenyada perquè l’alumnat de centres educatius de Girona tingui l’oportunitat de conèixer a científiques que fan recerca a la UdG. L'objectiu principal d’aquesta activitat és fomentar les vocacions STEAM entre els i les joves, trencant els estereotips de gènere i oferint eines perquè es plantegin el seu futur acadèmic i professional a través de les experiències d’aquestes científiques.
Aquest any, una altra novetat és la col·laboració amb l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA), que ha organitzat una jornada de portes obertes (11 de febrer, Parc de Recerca i Innovació de la UdG) per tal que la ciutadania pugui descobrir de primera mà aquest centre de referència internacional en la recerca de l’aigua, on s’estudia com protegir els ecosistemes aquàtics i afrontar els reptes del canvi climàtic i l’escassetat d’aigua.
També amb la col·laboració de l'ICRA s'ha organitzat l'exposició “Ecofeminismes augmentats: Clima, aigua, dona”, que podrà visitar-se del 2 al 14 de febrer, al Centre Cívic Pla de Palau. Aquesta mostra convida a reflexionar sobre els efectes del canvi climàtic en els ecosistemes d’aigua dolça i el seu vincle profund amb les dones. El divendres 13 de febrer, a les 18 h, tindrà lloc una xerrada a càrrec de la investigadora de l’ICRA, Anna Freixa Casals, en la qual es contextualitzarà i s’aprofundirà en els continguts de l’exposició.
Un any més, l'IDIBGI oferirà una jornada de portes obertes (12 de febrer, Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt) perquè tothom pugui conèixer aquest espai i les principals línies de recerca que s'hi desenvolupen, explicades en primera persona pel seu equip investigador. Enguany l'IDIBGI també presenta el conte Tam-tam, que apropa la cardiologia als infants a través de la literatura i la il·lustració. El dia 10 de febrer a El Foment, les autores Pilarin Bayés i Cristina Masanés presentaran aquesta història per a nens i nenes de 3 a 8 anys, que convida a descobrir el batec del cos humà. Posteriorment, les dues autores signaran contes a qui ho desitgi.
Al Cinema Truffaut (12 de febrer) es projectarà la pel·lícula Lee Miller, protagonitzada per Kate Winslet. La presentació anirà a càrrec de la productora, investigadora i realitzadora audiovisual Ingrid Guardiola, especialitzada en l’àmbit de les humanitats i amb especial dedicació a la cultura audiovisual i a temes vinculats amb la relació entre tecnologia, desigualtat, gènere i cultura.
L'Escola Universitària de les Arts ERAM, centre adscrit a la UdG, se suma a la programació un any més oferint un taller de cianotípia (14 de febrer, ERAM) on les persones participants podran aprendre a fer fotografies sense càmera, amb aquesta tècnica que combina ciència i art i que va ser popularitzada per Anna Atkins, la primera dona en documentar botànicament espècies de plantes.
El Patronat de l'Escola Politècnica Superior de la UdG i la Demarcació de Girona del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya han organitzat els “Tastets d’enginyeria a la Politècnica”, adreçats a infants, per fomentar vocacions científiques des d'edats primerenques. L'activitat s'ofereix durant quatre dissabtes (31 de gener, 7, 21 i 28 de febrer) i forma part del passaport Edunauta.
Amb aquesta programació, Girona reafirma el seu compromís amb la igualtat d’oportunitats, la promoció del talent científic femení i la construcció d’una ciència més justa, equitativa i inclusiva. Tota la informació sobre les activitats i les inscripcions es pot consultar a la web de l’Ajuntament.
