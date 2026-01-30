Girona instal·la els primers elements de mobiliari i de senyalística previstos al projecte “La Vora”
S’ha començat pels barris de Palau, Can Gibert del Pla i Pedreres, i es continuarà a la resta de punts fixats al llarg de les properes setmanes
L’objectiu és fomentar l’ús dels diversos espais que es troben al llarg d’aquest recorregut periurbà de la ciutat gràcies a la col·locació de taules de pícnic o peces per al descans
L’Ajuntament de Girona ha instal·lat els primers elements de mobiliari i de senyalística previstos al projecte “La Vora” amb l’objectiu de fomentar l’ús d’aquests espais periurbans de la ciutat entre la ciutadania. De moment, s’ha començat pels barris de Palau, Can Gibert del Pla i Pedreres. Al llarg de les properes setmanes, segons la disponibilitat de materials i la distribució de feines de l'empresa adjudicatària, es continuarà a la resta dels punts previstos, com són Montjuïc, Taialà, Sant Ponç, la Creueta, Vila-roja i Montilivi.
Es tracta principalment de la col·locació de bancs i d’altres elements de mobiliari urbà pensats perquè els veïns facin un major ús de les zones verdes de la ciutat, amb llocs per seure i parlar o descansar. També s’està instal·lant material informatiu on es descriu breument l’espai i s’hi indiquen les pautes de comportament que cal seguir.
“El valor social i ambiental de ‘La Vora’ destaca especialment per tenir diferents zones al voltant de l’entorn natural del nostre municipi, que genera uns grans beneficis i una posada en valor del territori perquè així en pugui gaudir tota la ciutadania”, ha explicat el regidor d’Acció Climàtic, Sergi Cot. En aquests primers treballs, s’han emplaçat els següents elements. Al bucle de la muntanya de les Pedreres, catorze pilones de direcció, i un faristol i quatre tòtems informatius amb dades històriques i de l’espai patrimonial. Aquesta zona s’estén al llarg de la baixada de la Font del Bisbe, des de les terrasses de Galligants, passant pels jardins de la Jueva i Can Colomer, i fins a la mina d’aigua de la muntanya de la O; del Fort del Calvari, de la Cisterna dels Caputxins i del Pirulí, de la Torre de la Ciutat i del Fort dels Caputxins.
Pel que fa als boscos de Palau-Mas Abella, hi ha quatre noves pilones de direcció, mentre que a la zona verda de la riera de Masrocs, entre la rotonda del riu Güell i el carrer d’Aiguaviva, s’hi han ubicat dues cadires i un tatami, un tòtem i una pilona de direcció.
“Vora Urbana”
A banda, les modificacions també han servit per arribar als espais anomenats de “Vora Urbana”, on a més de fer una gestió diferenciada del verd i de potenciar prats florits, s’hi ha instal·lat alguns elements típics de “La Vora”. En aquest sentit, a la plaça de Puigvistós, a Montilivi, s’hi han col·locat dues cadires; al carrer del Mas Aragai, a Palau, dues cadires i un tatami, i al parc de Francesc Sabaté i Llopart, dins el mateix barri, una taula de pícnic.
“La Vora” és una iniciativa de ciutat que vol posar en xarxa tots els paisatges i espais naturals a tocar de Girona, i crear una gran infraestructura verda de 600 hectàrees. El projecte planteja fer dels espais naturalitzats de la vora de la ciutat "un actiu estratègic accessible per a tothom", incorporant a la gestió de la ciutat espais que ja s’utilitzen, però dels quals es pot treure un major rendiment, oferint a la ciutadania espais verds per al benestar, la salut, l’esport i el gaudi del paisatge.El projecte es va iniciar el 2014 i a principis del 2022 es va adjudicar un nou contracte a l’equip EMF-Estudi Martí Franch per crear conjuntament l’Oficina Tècnica de la Vora, encarregada de redactar els projectes tècnics de gestió aplicada, comunicació i difusió, assistència a la governança, recerca i innovació relacionats amb “La Vora”.
