Guanyem Girona reivindica "el gir de les polítiques d'habitatge a la ciutat"
La formació municipalista inaugura el cicle "Millorem la vida" amb una xerrada centrada en el dret a l'habitatge i el balanç de les accions impulsades els darrers anys
Guanyem Girona va celebrar aquest dijous al Centre Cívic Ter el primer acte del cicle "Millorem la vida", una xerrada dedicada al dret a l'habitatge i a les polítiques impulsades a la ciutat en aquest àmbit. Es tracta del primer d'un total de deu actes programats al llarg de l'any. Durant l'acte, el tinent d'alcaldia i regidor de Guanyem Girona, Sergi Font, va reivindicar el paper de la formació en l'impuls de polítiques d'habitatge: "Guanyem vam situar l'habitatge a l'agenda política des de l'oposició i, ara des del govern, hem accelerat de manera decidida les polítiques d'habitatge".
Font va posar en valor que "actualment s'hi destina 1 milió d'euros anuals a la compra d'habitatge", una xifra que contrasta amb els 50.000 euros que es destinaven l'any 2019, quan Guanyem va entrar a l'Ajuntament.
Missió Habitatge: 800 habitatges assequibles
La formació va destacar la "Missió Habitatge" com el marc estratègic amb l'objectiu d'incorporar fins a 800 habitatges al parc d'habitatge assequible de la ciutat. "Actualment, Girona té en marxa dues promocions d’habitatge assequible a Can Gibert del Pla i a Domeny, que sumaran prop d’un centenar de nous habitatges", expliquen des de Guanyem. "A més, s’han mobilitzat 14 solars municipals per fer possible la construcció de fins a 435 habitatges, s’han comprat una vintena de pisos per ampliar el parc públic i s’han desplegat mesures per garantir l’ús social i veïnal de l’habitatge, com la regulació dels habitatges d’ús turístic o els recàrrecs als pisos buits de grans tenidors", afegeixen. Entre les mesures desplegades per garantir l'ús social i veïnal de l'habitatge, Guanyem destaca la regulació dels habitatges d'ús turístic i els recàrrecs als pisos buits de grans tenidors.
Mirada d'àrea urbana i lluita contra l'especulació
Maria Sisternas va posar l'accent en la necessitat d'abordar les polítiques d'habitatge des d'una perspectiva d'àrea urbana, destacant la importància de mobilitzar solars i adaptar el planejament urbanístic a escala supramunicipal per accelerar la creació d'habitatge protegit. També ha reivindicat la necessitat de rehabilitar habitatges dins el parc existent. Per la seva banda, Benet Fusté va alertar dels efectes de l'especulació i de la manca de regulació sobre l'accés a l'habitatge, i ha destacat la regulació dels habitatges d'ús turístic impulsada per Guanyem des de l'entrada al govern. Amb aquest primer acte, Guanyem Girona reafirma el seu compromís de "continuar liderant polítiques d'habitatge amb una mirada a llarg termini per ampliar el parc públic de la ciutat".
