L'hostaleria i el comerç de Girona rebutgen la possible suspensió de llicències a establiments de bicicletes al Barri Vell
Xavier Garcia, president de l'Associació d'Hostaleria, i Girona Centre Eix Comercial critiquen la mesura plantejada per Guanyem i defensen el cicloturisme com un model sostenible i estratègic per a la ciutat
La voluntat de Guanyem de suspendre temporalment les llicències d'obertura de nous establiments vinculats al cicloturisme al Barri Vell i el Mercadal ha generat un fort rebuig entre el sector turístic i comercial de Girona. Tant l'Associació d'Hostaleria de Girona com Girona Centre Eix Comercial han expressat el seu desacord amb una mesura que consideren "prohibicionista" i perjudicial per a l'economia local.
La proposta anunciada aquesta setmana per la regidora de Guanyem Sílvia Aliu també ha generat sorpresa i malestar en el seu soci de govern Junts. La vicealcaldessa, Gemma Geis, es va mostrar "sorpresa" pel plantejament i va assegurar que des de "fa mesos" treballa amb el regidor d'Urbanisme de Proximitat, Lluís Martí, per suspendre llicències a altres tipus d'establiments com supermercats 24 hores, botigues d'ungles i locals de xixa, però no botigues de bicicletes.
"Posar portes al camp i pals a les rodes"
Xavier Garcia, president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, s'ha mostrat "profundament decebut, una vegada més, amb la proposta municipal". "És posar portes al camp i pals a les rodes a la gent que vol aportar a Girona. És Impresentable i retrògrad", ha afirmat Garcia, que ha defensat que "el model turístic de la ciutat és un model saludable i esportiu". El president de l'entitat ha alertat que "les conseqüències nefastes d'aquestes decisions les pagarem durant molts anys, quan són gent que estan de pas al govern". Garcia també ha qüestionat les prioritats municipals: "Del que s'haurien de preocupar és que si algú vol demanar un permís d'obres s'ha d'esperar dos anys, això sí que és una vergonya".
Sobre la regulació, el representant de l'hostaleria s'ha mostrat contundent: "Estem a favor de regular, però tot. Soc molt contundent amb això: no a la prohibició, sí a la regulació. Que es posin a treballar per regular quants comerços poden estar en un mateix barri, però que no prohibeixin, que treballin per regular".
Girona Centre: "Mesura contraproduent i sense diàleg"
Per la seva banda, Girona Centre Eix Comercial ha emès una nota de posicionament en defensa del comerç de bicicletes i el cicloturisme, manifestant el seu "desacord amb un relat que considerem incomplet i perjudicial per a l'economia local". L'entitat, presidida per Mercè Ramírez de Cartagena, comparteix la necessitat d'ordenar l'activitat urbana i garantir la convivència al Barri Vell, però adverteix que "suspendre llicències de manera genèrica, sense una anàlisi econòmica rigorosa ni un procés de diàleg ampli, és una mesura que pot tenir efectes contraproduents: pèrdua d'inversió, reducció d'ocupació i un missatge d'inseguretat jurídica per a l'emprenedoria".
Un sector estratègic per a la ciutat
Girona Centre ha destacat que Girona és avui "una ciutat reconeguda internacionalment per la seva vinculació amb la bicicleta, l'esport, la salut i la mobilitat sostenible". Segons l'entitat, el cicloturisme "no respon a un model de turisme intensiu ni especulatiu, sinó a un perfil de visitant responsable, amb estades més llargues, capacitat de despesa mitjana-alta i una clara aportació al teixit comercial i econòmic local". L'associació comercial ha subratllat que el comerç de bicicletes i els serveis associats formen part d'un ecosistema econòmic que beneficia nombrosos sectors: comerç de proximitat, restauració, allotjament i serveis professionals. A més, contribueix a la desestacionalització de l'activitat econòmica, generant activitat durant tot l'any.
Tanmateix, Girona Centre també ha posat en valor que el sector genera "ocupació directa i indirecta, sovint especialitzada i estable: mecànics qualificats, personal de venda amb coneixement tècnic, guies, monitors i professionals vinculats al turisme actiu".
Defensa del diàleg i l'equilibri
Des de Girona Centre han reiterat la seva voluntat de participar activament en espais de diàleg i consens amb el veïnat i l'Ajuntament de Girona "per avançar cap a solucions equilibrades que garanteixin convivència, activitat econòmica, ocupació i qualitat de vida, basades en l'evidència de les dades". L'entitat ha deixat clar que "el futur del Barri Vell no es pot construir enfrontant veïnat i activitat econòmica, sinó reconeixent que tots formen part del mateix ecosistema urbà" i ha advertit que "Girona no pot proclamar la sostenibilitat com a valor estratègic i, alhora, penalitzar un sector que n'és una expressió clara".
Guanyem planteja la suspensió de llicències
La regidora d'Hisenda i Convivència i Seguretat a l'Ajuntament de Girona, Sílvia Aliu, va plantejar aquesta setmana suspendre temporalment les llicències d'obertura de nous establiments vinculats al cicloturisme al Barri Vell i el Mercadal. La proposta respon al que la formació considera un "creixement desmesurat" d'aquests locals, que, segons expliquen, està transformant la fisonomia comercial dels barris del centre de la ciutat. En declaracions a Girona FM, Aliu va subratllar que aquesta qüestió representa una "línia vermella" per a la seva formació dins del debat sobre la regulació comercial a Girona. "Estem tenint un creixement desmesurat d'aquests locals. Per Guanyem Girona és una línia vermella que s'ha de treballar, amb què no puguin obrir més negocis d'aquest model", va afirmar la regidora.
"Hem de garantir que Girona tingui aquesta identitat pròpia, de comerços familiars, propers i sobretot diversificats i que per tant, un veí pugui anar a comprar el pa i la fruita al preu que toca sense haver-se de desplaçar a un altre barri", va remarcar Aliu.
