El Mercat de Salt es transforma en Venècia per Carnestoltes
Des del 31 de gener i fins al 7 de febrer, l'equipament viurà una setmana festiva amb decoració immersiva, jocs i photocall inspirats en el carnaval italià
El Mercat de Salt celebrarà el Carnestoltes amb una proposta singular que el convertirà, durant una setmana, en un tros de Venècia. Sota el lema 'Entre plomes i purpurina', l'espai s'omplirà de màscares gegants, grans ponts venecians i simulacions de canals d'aigua al voltant de les parades, recreant l'atmosfera de la ciutat italiana famosa pels seus Carnavals. La iniciativa, que arrencarà aquest dissabte 31 de gener i s'allargarà fins al 7 de febrer, combina decoració, joc i participació ciutadana per fer del mercat una experiència més enllà de la compra habitual.
Un joc d'observació amb premi
Un dels plats forts de la proposta serà un joc pensat per a tots els públics. Cada una de les parades tindrà un plafó amb fotografies dels seus productes, però hi haurà un intrús: una imatge que no correspon. En total, dotze elements estranys repartits per tot el mercat que els visitants hauran d'identificar. Aquells que localitzin totes les imatges incorrectes i omplin la butlleta participaran en el sorteig de tres paneres amb productes del Mercat de Salt, que es farà el 7 de febrer.
Photocall i concurs a xarxes socials
La celebració també comptarà amb un photocall venecià que convidarà els ciutadans a fer-se fotografies i compartir-les a les xarxes socials etiquetant el Mercat de Salt. La imatge més divertida i original s'endurà una panera addicional. El punt àlgid arribarà els dies 6 i 7 de febrer, quan tots els paradistes aniran disfressats, reforçant l'ambient festiu i la complicitat amb els clients.
"Un espai viu i amb identitat pròpia"
Marta Julià, gerent del Mercat de Salt, ha explicat que la iniciativa respon a la voluntat que "el mercat es visqui com una experiència compartida, més enllà de la compra". "Apostem per una proposta creativa que impliqui paradistes i clients, que reforci el vincle amb la ciutadania i que mostri el mercat com un espai viu, proper i amb identitat pròpia", ha assenyalat. Per la seva banda, la regidora de Desenvolupament Local, Núria Heras, ha destacat que "el Mercat de Salt és un espai de trobada, conversa i de ciutadania, i que durant els dies de Carnestoltes hi hagi propostes imaginatives i desenfadades és una bona manera que més gent descobreixi l'espai i generar una major connexió amb els clients habituals". Aquesta proposta servirà d'avantsala de la celebració del Carnestoltes 2026 al municipi, que culminarà el dissabte 7 de febrer a la tarda amb una rua des del barri de la Massana fins a la Coma Cros.
