El PSC cataloga com a "escandalosa" la divisió del govern de Girona per les llicències de les botigues cicloturistes

La vicealcaldessa, Gemma Geis, ha criticat públicament l'alcalde, Lluc Salellas, de "bloquejar un expedient clau"

Un grup de ciclistes circulant per un carrer de Girona.

Un grup de ciclistes circulant per un carrer de Girona. / Aniol Resclosa

Josep Coll

Josep Coll

Girona

El PSC-Girona pel Canvi ha sortit al pas de la divisió que s'ha produït en el govern municipal (Guanyem, Junts i ERC) per les llicències de les botigues cicloturístiques i ho ha definit com un "escàndol inèdit". Segons els socialistes, això "torna a evidenciar un tripartit desunit". La reacció, feta a través de les xarxes socials, arriba després que la tinenta d'alcaldia regidora d'Hisenda i Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu, anunciés que l'Ajuntament es planteja suspendre temporalment les llicències d'obertura de nous establiments vinculats al cicloturisme al Barri Vell i el Mercadal. Això, però, no va agradar a Junts.

La vicealcaldessa, Gemma Geis, va assegurar que fa mesos tenen una proposta sobre la taula per suspendre llicències d'altres establiments, com supermercats 24 hores, espais de xixa, locals de manicura o botigues de carcasses de mòbils i va lamentar que ara Guanyem hagués sortit amb aquesta altra mesura de suspendre llicències a establiments cicloturístics. "L’alcalde de Girona té bloquejat sobre la taula un expedient clau", va etzibar Geis a les xarxes socials.

Els socialistes, així, han sortit al pas de les declaracions de Geis i es qüestionen: "La vicealcaldessa Gemma Geis criticant públicament l’alcalde… del seu propi govern?". Ho cataloguen com un govern "desunit" i que no té "rumb ni model de ciutat".

No és el primer cop

En aquesta piulada, el PSC ha remarcat que no és la primera vegada que s'intueix aquesta divisió dins del govern municipal. "Ja ho hem vist en turisme, habitatge, padró o promoció econòmica" i, a més, ha assenyalat que "tot indica que aquestes divisions internes aniran a més".

A part, els socialistes critiquen que han "advertit" des del principi del mandat que al govern municipal "només l'uneix una cosa" i és "evitar que governés el PSC". Així, han tancat la publicació assegurant que "la ciutat pagar la manca de direcció".

