Uns 3.000 joves que havien abandonat els estudis passen pel Centre de Noves Oportunitats de Girona en 10 anys
Més d’un 80% han aconseguit finalitzar els itineraris formatius i el 60% s'han incorporat al mercat laboral
El Centre de Noves Oportunitats de Girona ha celebrat aquest matí el seu 10è aniversari amb un acte al CaixaForum de Girona que ha servit per posar en valor la seva tasca. I és que al llarg d'aquesta dècada, el Centre de Noves Oportunitats de la Fundació Oscobe i Intermedia, que va néixer a l’Àrea d’Ocupació Juvenil del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) en col·laboració amb el Departament d’Educació i Formació Professional per ajudar els joves que havien abandonat els estudis obligatoris o post-obligatoris, ha acompanyat a un total de 3.000 joves per més de 12 itineraris formatius, des de la jardineria a la restauració, passant pel comerç, la mecànica, l'atenció sociosanitària o la imatge personal. En total, més d’un 80% han aconseguit finalitzar els itineraris i el 60% han aconseguit la inserció al mercat laboral.
En el marc de l’acte, s'ha dut a terme una taula rodona sota el títol "Sentir-se com a casa”, dinamitzada pels tècnics d’orientació, on diversos joves han compartit la seva experiència, posant èmfasi en "l'empatia, l'oportunitat, la família, l'amistat i la transformació".
Sota el lema “10 anys connectant oportunitats”, la jornada ha posat en valor una dècada de treball compartit entre joves, professionals, empreses, administracions i entitats socials, que han contribuït a generar itineraris educatius i laborals per a milers de joves del territori, destacant el "treball en xarxa" i un projecte "connectat amb el territori".
