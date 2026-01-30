Uns 400 alumnes tanquen la campanya del Dia de la No-Violència i la Pau amb un acte a la plaça del Vi de Girona
Durant la trobada, s’ha penjat un mural col·laboratiu al balcó de l’Ajuntament que recull diferents missatges sobre com els infants i jovent imaginen la pau
Uns 400 alumnes d’escoles i instituts de centres escolars de Girona han tancat aquest matí la campanya del Dia de la No-Violència i la Pau (DENIP) amb un acte a la plaça del Vi. La regidora d’Educació i de Participació i Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Girona, Queralt Vila i Vergés, els ha donat la benvinguda i ha donat el tret de sortida a l'activitat. També hi han assistit les regidores de Cooperació i d’Igualtat i Justícia Social, Amy Sabaly i Balde; de Llengua Catalana, Núria Riquelme Zurita, i la regidora del PSC Beatriz Esporrin i Palacios.
“Avui volem reafirmar el nostre compromís ferm amb una educació basada en el respecte, el diàleg i la convivència. L’educació és una eina clau per prevenir qualsevol forma de violència. Des de ben petits i petites, hem d'aprendre a escoltar, a respectar-nos, a gestionar els conflictes de manera pacífica i a reconèixer la diversitat com una riquesa. En aquest sentit, els centres educatius treballen cada dia per construir una societat més justa i pacífica, i avui ho celebrem”, ha destacat la regidora d’Educació i de Participació i Atenció a la Ciutadania, Queralt Vila i Vergés.
Durant l’acte, els participants han llegit el manifest del DENIP i han cantat la cançó “Sembrant la pau” amb l’ajuda de l’alumnat de batxillerat de l’Institut Santiago Sobrequés i Vidal. Finalment, s'ha penjat al balcó de l’Ajuntament el mural col·laboratiu creat per l’alumnat i l’equip del Centre Educatiu i d’Aprenentatges Cancuní, que recull diferents missatges sobre com els infants imaginen la pau. També en el marc de l'activitat, la plaça del Vi s'ha convertit en un gran camp de flors com a metàfora de la construcció de pau.
Aquest any, sota el lema “Imaginem la pau, sembrem la pau”, el DENIP reivindica la necessitat de crear imaginaris sobre un món lliure de violència. Al llarg del curs, l’alumnat dels centres d’educació primària participants ha treballat a les aules diferents continguts sobre la importància de construir la pau en les accions quotidianes i el dret a viure en un món lliure de violència. Aquest treball ha consistit en la creació individual i col·lectiva d’una peça artística sobre què significa la pau, així com la col·laboració en la redacció del manifest del DENIP.
“La pau és el cor de la gent, és el camí de la llibertat” o “La pau és una tasca de tots i de totes, és estimar-nos els uns als altres, és quan no hi ha conflictes i ningú es baralla” són algunes de les frases que els infants han aportat a aquest manifest.
En aquesta ocasió, han format part de la campanya les escoles Àgora, Maristes Girona, Balandrau, Pericot, Taialà i Josep Dalmau i Carles. Enguany, s'ha comptat també amb alumnat de 4t d’ESO de diversos centres de secundària de Girona, que a través del seu Servei Comunitari, han donat suport a l’alumnat de primària en aquest treball a les aules. Es tracta dels centres següents: Santiago Sobrequés i Vidal, Montilivi, Vedruna Girona, Maristes Girona, Programes de formació i inserció (PFI) Comerç i Atenció al Públic de l’Institut Santa Eugènia i PFI Auxiliar Centres Sanitaris de l’Institut Narcís Xifra i Masmitjà i el Centre Educatiu i d’Aprenentatges Cancuní de l'Associació Educativa Vall del Terri.
L'acció artística col·lectiva amb motiu del Dia Escolar de la No-violència i la Pau (DENIP) que se celebra cada 30 de gener, està organitzada un any més per l’Ajuntament de Girona, la plataforma Aturem les guerres, el Centre Educatiu i d’Aprenentatges Cancuní i l’Associació UAP – Eduquem per la Pau.
- Sílvia Orriols demana que es construeixi un hospital públic a Ripoll
- Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
- Desallotgen alumnes de l'institut de Sant Gregori per un incident amb un extintor
- L’OCU ho deixa clar: Aquestes són les cinc pizzes de supermercat que aproven en nutrició
- Un horari ben poc habitual per a un Girona-Barça
- Intenten fugir en veure els Mossos i els detenen a Salt amb un revòlver i un matxet
- Dos homes estafen 5.000 euros a un taxista fent-los portar de Barcelona a Lisboa
- «Calcetes i sostens han d’anar de conjunt o, com a mínim, ser del mateix color»