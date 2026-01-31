Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'afluència de públic a l'Ikea de Girona provoca un caos circulatori per segon dissabte consecutiu

L'allau de cotxes complica la mobilitat i dificulta l'accés dels clients a l'hipermercat Esclat i al Leroy Merlin

Cotxes aturats entre el Leroy Merlin i l'Esclat. Per arribar des d'aquest punt fins al carrer Barcelona aquest dissabte al migdia es tardaven més de 30 minuts / DdG

Redacció

Girona

L'obertura de l'Ikea a la zona de l'Avellaneda ha atret molts clients a la zona, però també ha complicat, i molt, la mobilitat. El centre comercial de la multinacional sueca del moble i la decoració compta només amb una trentena de places d'aparcament, totalment insuficients per a l'allau de clients que hi volen accedir el cap de setmana. El resultat és que els carrers Astúries, de Can Turón, i 8 de març estan permanentment col·lapsats bona part del dissabte. Els més perjudicats són aquells que volen accedir al Leroy Merlin i, sobretot, a l'Hipermercat Esclat. Aquests dos establiments compten amb amplis aparcaments propis (en superfície i subterranis), però aquest dissabte, eren molts els cotxes que decidien fer marxa enrere després d'estar llargues estones pràcticament aturats abans de poder arribar-hi.

Cua de cotxes aturats intentant sortir de l'Esclat / DdG

El trajecte del carrer Barcelona fins a l'Esclat es feia, fins fa dos dissabtes, en menys de cinc minuts. Avui, per fer el mateix recorregut se'n tardaven quaranta. El resultat, un supermercat pràcticament buit en un dels dies que sol tenir més afluència. Empleats de l'Esclat i Leroy Merlin intentaven ordenar el trànsit en els accessos a les seves respectives superfícies comercials, però sense gaire èxit. També lamentaven que havien sol·licitat la col·laboració de la policia municipal, però no s'havia presentat.

Gent esperant fora de l'Ikea, aquest dissabte. / DdG

L’Ikea va obrir les portes el passat 21 de gener i ja el primer dia va causar un gran furor, amb llargues cues de gent que esperaven per entrar a les instal·lacions. El caos circulatori d’ahir, ja es va viure dissabte passat, el primer amb la botiga de la marca sueca oberta. La circulació de vehicles ja era densa a primera hora del matí, però es va anar complicant a mesura que passaven les hores. De fet, ahir a les onze del matí, també hi havia una cua d’un centenar de persones que esperava per entrar a l’Ikea, amb un membre de seguretat que no els deixava accedir a l’interior perquè l’aforament estava complet. Alguns, van optar per fer mitja volta.

