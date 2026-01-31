L'afluència de públic a l'Ikea de Girona provoca un caos circulatori per segon dissabte consecutiu
L'allau de cotxes complica la mobilitat i dificulta l'accés dels clients a l'hipermercat Esclat i al Leroy Merlin
L'obertura de l'Ikea a la zona de l'Avellaneda ha atret molts clients a la zona, però també ha complicat, i molt, la mobilitat. El centre comercial de la multinacional sueca del moble i la decoració compta només amb una trentena de places d'aparcament, totalment insuficients per a l'allau de clients que hi volen accedir el cap de setmana. El resultat és que els carrers Astúries, de Can Turón, i 8 de març estan permanentment col·lapsats bona part del dissabte. Els més perjudicats són aquells que volen accedir al Leroy Merlin i, sobretot, a l'Hipermercat Esclat. Aquests dos establiments compten amb amplis aparcaments propis (en superfície i subterranis), però aquest dissabte, eren molts els cotxes que decidien fer marxa enrere després d'estar llargues estones pràcticament aturats abans de poder arribar-hi.
El trajecte del carrer Barcelona fins a l'Esclat es feia, fins fa dos dissabtes, en menys de cinc minuts. Avui, per fer el mateix recorregut se'n tardaven quaranta. El resultat, un supermercat pràcticament buit en un dels dies que sol tenir més afluència. Empleats de l'Esclat i Leroy Merlin intentaven ordenar el trànsit en els accessos a les seves respectives superfícies comercials, però sense gaire èxit. També lamentaven que havien sol·licitat la col·laboració de la policia municipal, però no s'havia presentat.
L’Ikea va obrir les portes el passat 21 de gener i ja el primer dia va causar un gran furor, amb llargues cues de gent que esperaven per entrar a les instal·lacions. El caos circulatori d’ahir, ja es va viure dissabte passat, el primer amb la botiga de la marca sueca oberta. La circulació de vehicles ja era densa a primera hora del matí, però es va anar complicant a mesura que passaven les hores. De fet, ahir a les onze del matí, també hi havia una cua d’un centenar de persones que esperava per entrar a l’Ikea, amb un membre de seguretat que no els deixava accedir a l’interior perquè l’aforament estava complet. Alguns, van optar per fer mitja volta.
- «Calcetes i sostens han d’anar de conjunt o, com a mínim, ser del mateix color»
- L’estació d’esquí catalana que s’ha convertit en el refugi d’hivern d’un presentador molt conegut
- Sílvia Orriols demana que es construeixi un hospital públic a Ripoll
- Junts i ERC demanen al Govern explicacions sobre la formació dels Agents Rurals en una caserna militar
- Així queden els encreuaments en la fase final de la Champions League: quadre, equips classificats i possibles rivals del Barça, Reial Madrid i Atlètic
- Mor un veí de la Vall d'en Bas de 40 anys en un accident de moto a Manresa
- Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
- L'empresa Domo de Blanes entra en concurs de creditors i atura la producció