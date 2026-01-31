El president de l'executiva local d'ERC a Girona: "Pot fer perdre la credibilitat del partit"
Joan Sibill, qui ocupa el càrrec des de 2023, indica que "ja era sospitosa" l'entrada de 22 nous militants l'octubre
"Tot el que està passant pot deixar sense contingut al projecte d'ERC i perdre credibilitat, a part de buidar el partit de militància". És el que assenyala, resignat, el president de l'executiva local dels republicans a Girona, Joan Sibill, després que més de la meitat dels militants subscriguessin una moció de censura contra l'executiva local, el que evidencia, encara més, la ruptura de la formació a la ciutat. Han presentat la moció, seguidors de l'alcaldable del partit en les municipals de 2027, Marc Puigtió, qui en les últimes setmanes també ha criticat les polítiques dutes a terme pel govern municipal (Guanyem, Junts i ERC), del qual el seu partit en forma part.
A l'octubre, poques setmanes després que Puigtió fos escollit alcaldable, hi va haver una onada de 22 nous militants a la formació. "Eren sospitosos", assegura Sibill, i tres mesos després, "aquesta sensació s'ha convertit en un fet". La raó és que part d'aquests nous militants són de l'entorn familiar de Marc Puigtió, a part d'altres que s'han deixat veure amb l'alcaldable, com el batlle de Sant Martí Vell, Robert Vilà.
Si tira endavant la moció de censura, Joan Sibill i Anna Costa deixarien els càrrecs de president i secretària general, respectivament, i Salva Romero, que ja té càrrec dins l'executiva actual, seria el nou president. Una assemblea, que encara no té data, haurà de ratificar la moció. Sibill, però, lamenta que no tindran "capacitat real per aturar el que vindrà". "No volem ni som capaços de capgirar-ho, no és la nostra intenció", remarca.
Joan Sibill va ser elegit president de l'executiva local el setembre de 2023 i, si no s'hagués presentat aquesta moció, hauria ocupat el càrrec fins al 2027. Tanmateix, afirma que continuaran defensant el projecte d'ERC "dins l'executiva i fora d'ella".
"Si és el que volia, ja ho té"
Puigtió va ser escollit alcaldable d'ERC en les primàries per només un vot de respecte a l'altre candidat, Àdam Manyé. Ho va fer amb polèmica, ja que es va declarar un vot nul que marcava el vot, de manera incorrecta, del perdedor. Quan va ser escollit, l'alcaldable, va reconèixer que sabia que la militància ni l'executiva li donarien "suport" en les primàries i també va assegurar que calia "renovar la secció local". "Si és el que volia, ja ho té", etziba Sibill.
L'alcaldable d'ERC també ha dit en més d'una ocasió que es presentarà a les municipals amb el nom de la plataforma que ell va crear, Moviment Gironí. "Per un costat diu una cosa, i per un altre, una altra", es queixa Sibill, ja que en la carta que va fer a la militància en el procés de primàries "enlloc parlava de Moviment Gironí".
Més crítiques a Puigtió
Sibill, però, no ha estat l'únic que ha criticat els moviments de Puigtió. En una publicació a les xarxes socials l'altre candidat en les primàries d'ERC, Adam Manyé, va lamentar que Puigtió fa un exercici de "menysteniment absolut a un partit gairebé centenari i a una ciutat estratègica en el marc dels països catalans".
Per altra banda, fa uns dies, el regidor d'ERC a l'Ajuntament de Girona, Àdam Bertran, comentava a les xarxes socials que ha creat "mala maror a la militància i entorn, per carregar-se el partit" i que ara només queda "petar-se" l'executiva local. Un cop va conèixer la moció de censura, també va piular que "ara toca imposar imposar un president de la secció local de Girona que viu a Salt", fent referència a Salva Romero, que seria qui ocuparia la presidència de l'executiva local.
