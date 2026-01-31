Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Agenda GironaSpar GironaGirona FCBàsquet GironaGirona ciutatComarques
instagramlinkedin

Recullen 30 quilos de deixalles del riu Ter al seu pas per Girona en poc més d'una hora

La Sorallona organitza aquesta activitat de neteja i descoberta de l'entorn

Un moment de l'activitat.

Un moment de l'activitat. / Aniol Resclosa

Josep Coll

Josep Coll

Girona

Quatre persones han recollit aquest dissabte matí 30 quilograms de deixalles del riu Ter i la seva llera, al voltant de les ribes del Ter a tocar de Fontajau de Girona. Ho han fet en una hora i vint minuts, en una activitat organitzada per La Sorellona i que ha servit per fer neteja del riu i descoberta de l'entorn. L'activitat ha estat subvencionada per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i forma part del projecte 4 rius lliures de barreres.

La major part de bossa recollida han estat plàstics variats, com ara ampolles, bosses o porexpan, però també un tub de construcció o una persiana. També s'han retirat tovalloletes, llaunes o vidres de la riera de Bullidors.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. «Calcetes i sostens han d’anar de conjunt o, com a mínim, ser del mateix color»
  2. L’estació d’esquí catalana que s’ha convertit en el refugi d’hivern d’un presentador molt conegut
  3. Sílvia Orriols demana que es construeixi un hospital públic a Ripoll
  4. Així queden els encreuaments en la fase final de la Champions League: quadre, equips classificats i possibles rivals del Barça, Reial Madrid i Atlètic
  5. Mor un veí de la Vall d'en Bas de 40 anys en un accident de moto a Manresa
  6. Junts i ERC demanen al Govern explicacions sobre la formació dels Agents Rurals en una caserna militar
  7. Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
  8. L'empresa Domo de Blanes entra en concurs de creditors i atura la producció

Lloret de Mar crea un aparador digital per reforçar els esdeveniments estratègics

Lloret de Mar crea un aparador digital per reforçar els esdeveniments estratègics

Els documents d’Epstein recullen un pagament de 1.050 dòlars i dos paquets a nom de José María Aznar

Els documents d’Epstein recullen un pagament de 1.050 dòlars i dos paquets a nom de José María Aznar

El PP acusa a Girona els governs català i espanyol de "mentir i ocultar informació" sobre l'estat de les infraestructures

El PP acusa a Girona els governs català i espanyol de "mentir i ocultar informació" sobre l'estat de les infraestructures

El càmping Illa Mateua dona 23.000 euros a Càritas de l’Escala

El càmping Illa Mateua dona 23.000 euros a Càritas de l’Escala

Recullen 30 quilos de deixalles del riu Ter al seu pas per Girona en poc més d'una hora

Recullen 30 quilos de deixalles del riu Ter al seu pas per Girona en poc més d'una hora

La gironina Kave Home dispara la facturació fins als 321 milions i prepara el salt a Bèlgica i Portugal

La gironina Kave Home dispara la facturació fins als 321 milions i prepara el salt a Bèlgica i Portugal

Firestoc de Banyoles s'allargarà fins aquest diumenge

Firestoc de Banyoles s'allargarà fins aquest diumenge

Roses deixa d'assistir a Fitur perquè considera que "no és interessant" i el retorn "és nul"

Roses deixa d'assistir a Fitur perquè considera que "no és interessant" i el retorn "és nul"
Tracking Pixel Contents