Recullen 30 quilos de deixalles del riu Ter al seu pas per Girona en poc més d'una hora
La Sorallona organitza aquesta activitat de neteja i descoberta de l'entorn
Quatre persones han recollit aquest dissabte matí 30 quilograms de deixalles del riu Ter i la seva llera, al voltant de les ribes del Ter a tocar de Fontajau de Girona. Ho han fet en una hora i vint minuts, en una activitat organitzada per La Sorellona i que ha servit per fer neteja del riu i descoberta de l'entorn. L'activitat ha estat subvencionada per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i forma part del projecte 4 rius lliures de barreres.
La major part de bossa recollida han estat plàstics variats, com ara ampolles, bosses o porexpan, però també un tub de construcció o una persiana. També s'han retirat tovalloletes, llaunes o vidres de la riera de Bullidors.
