Aquest és el barri de Girona que més ha crescut en població en els últims dos anys
La construcció de nous habitatges a Domeny Sud ha pujat molt en l'última dècada, i a 1 de gener de 2025 tenia 717 empadronats
El Barri Vell és la segona zona de la ciutat que més puja percentualment, i ho fa un 14,9%
Domeny Sud és el barri de Girona que més ha augmentat percentualment en habitats en els últims dos anys. Segons consta a l'Observatori Municipal de l'Ajuntament, aquest sector tenia 587 empadronats l'1 de gener de 2023, mentre que a principis de 2025 en tenia 717, experimentant un creixement del 22,1%. Això no significa que sigui el barri de la ciutat amb més població, ni tampoc el que ha crescut més en nombres absoluts, perquè aquests registres els lidera l'Eixample Sud, amb 23.448 empadronats l'1 de gener de 2025, gairebé mil més que dos anys abans.
El creixement a Domeny Sud ha estat constant en els últims anys, perquè a principis de segle hi havia molt pocs habitatges en aquesta zona coneguda també com a Pla de Baix de Domeny. La primera xifra de l'Observatori és la de 2007, i detalla que hi havia 233 empadronats.
El barri engloba totes les edificacions entre la rotonda de Fontajau i la Nestlé i la carretera de Sant Gregori i el carrer Roberto Bolaño. De fet, encara té potencial per créixer amb més edificacions i molts pisos que s’hi han de construir seran de protecció oficial. No s'ha de confondre amb Domeny Nord, que el 2025 tenia 1.453 empadronats (una quarantena més que el 2023), i se situa entre la carretera de Sant Gregori i el barri de Taialà.
992 empadronats a La Sopa
El segon sector de la ciutat que creix més percentualment és el Barri Vell. Ho fa un 14,9% i en dos anys ha passat de 3.610 empadronats a 4.149. És a dir, la població ha crescut en més de 500 persones segons el padró, tot i que també s'han de tenir en compte els empadronats al Centre d’Acolliment i Serveis Socials de La Sopa. L'1 de gener de 2025 n'hi havia 992, mentre que dos anys abans se'n comptaven 727.
Això significa que els empadronats a La Sopa han crescut un 36,4% en dos anys, i que representen gairebé un 24% de la població total del Barri Vell. La xifra d’empadronats a La Sopa va canviant molt sovint, ja que es van fent revisions i donant de baixa les persones empadronades al centre per inclusió indeguda. De fet, a 1 de gener de 2026 hi havia 892 empadronats, segons dades facilitades per l’Ajuntament, un centenar menys que un any enrere.
Si no es tinguessin en compte els nombres de La Sopa, el Barri Vell tindria 3.157 empadronats i encara seria el segon sector de la ciutat que creixeria més percentualment, un 9,5%, respecte a dos anys enrere. Per tant, la pujada d’habitants al nucli antic de la ciutat estaria relacionat amb altres factors, més enllà dels empadronats a La Sopa.
Santa Eugènia i Can Gibert
Santa Eugènia de Ter és el barri de Girona amb més densitat de població i un dels que creix més percentualment en empadronats. Ho fa un 7,2% i la xifra d’habitants se situa en 10.683, només per darrere de l’Eixample Sud (23.448) i l’Eixample Nord (22.600). El segon barri amb més densitat de població és Can Gibert del Pla, que és el quart de la ciutat amb més empadronats: 8.257, després de pujar un 4,7% en els últims dos anys.
Montilivi és el cinquè barri de la ciutat amb més població, amb 5.559 empadronats, però creix només un 2,5% en els últims dos anys. Un cas similar al de Palau, que és el sisè amb més empadronats, però només n’ha sumat un en dos anys i l’1 de gener de 2025 en tenia 4.641. En canvi, creixen percentualment altres barris més poc poblats. És el cas del Mercadal, que puja un 7% i se situa en els 5.559 empadronats, o el Carme, que incrementa un 6,2% i en té 3.637 segons les últimes dades. Tot i no arribar al miler d’empadronats, Sant Ponç puja un 9,2% i se situa amb 914 habitants, sent el tercer barri que creix més percentualment en dos anys.
Cinc sectors baixen
La majoria dels barris pugen percentualment en empadronats respecte a les xifres de fa dos anys. Ho fan, sense excepció, els que tenen 250 habitants o més, d'una manera o una altra. En canvi, hi ha barris amb menys població que perden població. És el cas de les Pedreres, que va passar a tenir-ne 233 a principis de 2023 a tenir-ne 209 a principis de l’any passat.
Els que perden empadronats ho fan de manera molt tímida. El Pla de Campdorà va passar de 162 a 160 o La Creueta de 63 a 60. També baixen en empadronats Mas Xirgu (de 18 a 16) i les Hortes (de 8 a 7).
Subscriu-te per seguir llegint
- Junts i ERC demanen al Govern explicacions sobre la formació dels Agents Rurals en una caserna militar
- «Calcetes i sostens han d’anar de conjunt o, com a mínim, ser del mateix color»
- L'afluència de públic a l'Ikea de Girona provoca un caos circulatori per segon dissabte consecutiu
- L'empresa Domo de Blanes entra en concurs de creditors i atura la producció
- L’estació d’esquí catalana que s’ha convertit en el refugi d’hivern d’un presentador molt conegut
- Girona instal·la els primers elements de mobiliari i de senyalística previstos al projecte “La Vora”
- Així queden els encreuaments en la fase final de la Champions League: quadre, equips classificats i possibles rivals del Barça, Reial Madrid i Atlètic
- «És molt dur explicar-li a la teva mare que el teu pare va abusar de tu i que miri cap a un altre costat»