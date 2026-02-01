La falta de personal deixa a l’aire el 28% del pla de joventut del Consell Comarcal del Gironès
L’avaluació del període 2020-2024 assenyala que quatre dels catorze projectes previstos no es van executar
Quatre iniciatives pensades per reforçar la participació juvenil i treballar hàbits i educació comunitària al Gironès no van arribar a desplegar-se entre el 2020 i el 2024. El balanç del pla comarcal de joventut situa el grau d’execució en el 64,2% i atribueix el 28,5% pendent, principalment, a la falta de recursos humans. El mateix document remarca que l’Àrea de Joventut “no som Oficina Jove” i que això condiciona els recursos disponibles.
El ple del Consell Comarcal del Gironès ha aprovat aquesta setmana el nou Pla Comarcal de Joventut 2026-2030, que ha de marcar les línies de treball dels pròxims quatre anys. El document incorpora la diagnosi demogràfica i una revisió de les polítiques impulsades fins ara, amb un objectiu clar: planificar, prioritzar i poder fer seguiment del que s’executa i del que queda a mig camí. L’avaluació del cicle anterior comptabilitza 14 projectes: 9 assolits, 1 parcialment assolit i 4 no assolits.
Els punts liles
El cas “a mitges” és el dels punts liles a les festes majors. El pla explica que ja no es gestionen des de l’Àrea de Joventut, però que sí que es va fer una campanya de comunicació i formació vinculada a l’oci nocturn. Els quatre projectes que no es van executar són: Els joves participem, Campanya alimentació i joves, Tot el que fem educa i Consulta jove Gironès.
Són actuacions que, sobre el paper, havien de servir per obrir canals de participació i reforçar accions educatives i de sensibilització, però que van quedar aturades en un període en què el Consell Comarcal vincula el límit d’execució a la disponibilitat de personal. El balanç, però, també evidencia l’activitat que sí s’ha consolidat. Entre els projectes considerats assolits hi consten, per exemple, el Bus de nit a les Fires de Girona, que el 2024 va registrar 6.324 persones usuàries en set rutes per diversos municipis de la comarca. També hi apareix Expojove, amb 67 expositors i un paquet d’activitats i atencions d’orientació, incloent 150 atencions individuals, entre d’altres registres, organitzades pel Consell Comarcal.
Més joves
El pla 2026-2030 situa aquestes polítiques en un context demogràfic que també es mou: la taxa de joventut (16-24 anys) al Gironès puja del 10,3% (2020) a l’11,2% (2024), amb diferències municipals marcades. A partir d’aquí, el nou document s’emmarca en els reptes del Pla Nacional de Joventut 2030 i ordena les prioritats en grans àmbits (educació, feina, habitatge, benestar, participació, inclusió, etc.). Per evitar que el “que queda al calaix” es repeteixi, el pla posa l’accent en l’avaluació continuada, anual i final, i en la revisió dels recursos, humans i econòmics, com a part del seguiment. En paral·lel, el document també apunta canvis recents en l’estructura i el finançament de l’àrea, com l’ampliació de subvencions disponibles més enllà del Contracte Programa en els darrers anys.
