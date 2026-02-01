Girona, una de les províncies amb més detencions gihadistes: 34 en 13 anys
Ocupa la sisena posició i al capdavant hi ha Barcelona i Madrid
El 2025 es va tancar amb dos arrestats per terrorisme: un a Pals i un altre a Puigcerdà
La província de Girona és una de les que acumula més detencions de presumptes gihadistes a l’Estat, amb 34 arrestos en els darrers 13 anys. Es tracta d’una xifra elevada si es té en compte que només queda per darrere les de Madrid (110), Barcelona (158), les ciutats autònomes de Melilla (78) i Ceuta (43) -que es comptabilitzen com si fossin una província- i Alacant (39).Segons les dades públiques del Ministeri de l’Interior, que recullen les detencions per terrorisme gihadista des del 2012, Girona ocupa la sisena posició a escala estatal. En aquest període, s’han dut a terme 22 operacions policials que han acabat amb la detenció de 34 persones a la demarcació.
Tot i això, el 2025 que vam tancar fa pocs dies no ha estat un dels anys amb més activitat, amb només dos detinguts acusats de terrorisme gihadista. El primer arrest es va produir el 13 de juliol de 2025 a Pals, on els Mossos d’Esquadra van detenir un home de 43 anys buscat per Rússia per terrorisme i pertinença a banda armada. L’individu tenia vigent una Ordre Internacional de Detenció i Extradició i va ser localitzat en uns apartaments turístics del municipi. El dispositiu policial es va desplegar amb fortes mesures de seguretat, però la detenció es va resoldre sense incidents, ja que l’home es va lliurar voluntàriament. A Rússia podria afrontar penes de fins a 15 anys de presó.
El segon cas correspon a la detenció d’un home el mes de desembre a Puigcerdà per part de la Guàrdia Civil, tot i que no n’han transcendit detalls públics. Segons ha pogut saber Diari de Girona, l’individu feia apologia del gihadisme a les xarxes socials i s’havia convertit a l’Islam.
En contrast, el 2024 va ser un any especialment intens a Girona, amb nou detencions vinculades al gihadisme. Els arrestos es van concentrar en tres operacions destacades: la detenció d’un home a Girona per enaltiment, autoadoctrinament i captació a través d’internet; una macrooperació a Salt, amb quatre detinguts per propaganda de l’Estat Islàmic en una actuació coordinada amb l’FBI; i l’arrest de quatre menors d’edat a Girona per consumir i difondre continguts del Daesh a les xarxes socials.
Figueres i Palafrugell
Durant aquests 13 anys, les comarques gironines han estat escenari de nombroses operacions antiterroristes repartides pel territori. Figueres i Palafrugell concentren el nombre més alt de detencions, amb cinc casos cadascun, seguides de Salt, amb quatre arrestos, mentre que Girona ciutat i Ripoll n’acumulen tres. També s’han registrat detencions a Arbúcies, Castelló d’Empúries, Olot, Sant Feliu de Guíxols, Santa Coloma de Farners, Riudellots de la Selva, Palamós, Empuriabrava, Calonge i Sant Antoni, Puigcerdà i Pals.
Aquest balanç consolida la província de Girona com una de les zones amb més activitat dels cossos de seguretat en la lluita contra el gihadisme. Tot i que una part significativa dels casos està relacionada amb tasques de captació i propaganda a internet, diverses operacions han tingut també dimensió internacional, amb col·laboració d’agències policials estrangeres i detencions de persones reclamades per altres països.
Rècord de detencions a l’Estat
A escala estatal, les forces de seguretat van detenir 100 persones el 2025 per la seva presumpta relació amb el terrorisme gihadista, un 23,4% més que l’any anterior i la xifra més alta des del 2004. Si s’hi afegeixen les detencions a l’estranger amb col·laboració policial espanyola, el total ascendeix a 112 arrestos en 72 operacions, amb dades tancades a 17 de desembre.
Les autoritats alerten d’un augment de la captació i adoctrinament de menors, especialment a través de xarxes socials i videojocs, així com d’una major participació de dones. Durant l’any es van desarticular xarxes de captació, plataformes virtuals d’adoctrinament femení i grups d’“influencers gihadistes” actius a internet, segons informa l’agència EFE.
