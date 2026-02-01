Girona es tenyeix de verd en una cursa rècord contra el càncer
L'Associació Contra el Càncer a Girona destaca el paper fonamental del voluntariat i la importància de la caminada com a punt de trobada emocional
Girona s'ha tornat a vestir de verd per una causa solidària. La Tradeinn Cursa Girona en Marxa Contra el Càncer ha organitzat aquest diumenge la seva dotzena edició amb un "èxit rotund" de participació i de compromís social. Tal com apunta l'organització, prop de 2.000 persones s'han aplegat a les 10h del matí a la plaça Catalunya per unir forces a pocs dies del Dia Mundial contra el Càncer, que tindrà lloc el proper 4 de febrer.
Consolidada com una de les cites solidàries més rellevants del calendari gironí, l'esdeveniment ha comptat amb diferents modalitats, pensades per a totes les edats i nivells: cursa de 10 km, cursa de 5 km, caminada i curses infantils. Tot i que la modalitat que ha tingut més èxit ha sigut la caminada, des de l'organització destaquen que la de 10 km "s'ha consolidat com una de les categories amb més nombre de corredors". També hi ha hagut molta afluència a la plaça de Catalunya, que s'ha convertit una vegada més en un punt de trobada amb un espai d’activitats familiars per a tothom.
L'Associació Contra el Càncer a Girona, organitzadora de la cursa, assegura que el rècord de participants s'ha traduït també al volum de recaptacions; sense saber encara la xifra exacta, les sensacions són molt positives. Els beneficis es destinaran a impulsar la investigació oncològica i a mantenir els serveis gratuïts d’atenció integral que ofereix l’Associació Contra el Càncer, com el suport psicològic, l’atenció social, l’assessorament laboral i l’acompanyament a pacients i familiars. "Farem rècord d'ingressos segur", ha afirmat Pepi Soto, gerent de l'Associació Contra el Càncer a Girona, gràcies a l'alta participació i a la venda de marxandatge. L'èxit de la convocatòria no ha estat només esportiu, sinó també logístic i social. Soto ha destacat el paper fonamental del voluntariat: "Hem comptat amb més de 150 voluntaris, pràcticament tots de l'associació i d'entitats col·laboradores. Tenim més de 500 persones a l'entitat que sempre estan disposades a ajudar".
Més enllà dels números, la cursa ha sigut un punt de trobada emocional. Per a molts, córrer és una celebració de la vida: "Aquí hi participa des de gent que ho viu de prop fins a persones que estan passant la malaltia en primera persona. Tenim històries que ens arriben al cor, com la d'un pacient que participava cada any; per ell, cada edició era un any més de supervivència", recorda Pepi Soto.
L'esport gironí s'uneix a la lluita
Aquesta edició ha destacat també per la iniciativa del braçalet verd, un símbol que busca capgirar la connotació del dol. És el segon any que es fa a nivell nacional i té la intenció d'impactar en la lluita contra el càncer des de l'esport amb una mirada esperançadora. "La idea neix del braçalet negre que es porta quan hi ha un dol; nosaltres li donem la volta i el passem a l'esperança amb el verd", explica la gerent. Aquest símbol ha unit l'esport gironí d'elit, des del Girona FC —que el va lluir ahir a Oviedo— fins al Bàsquet Girona i l'Uni Girona, que s'hi han sumat avui juntament amb molts equips de categories base arreu de la ciutat i altres punts de l'Estat.
La jornada, que ha comptat amb un fort suport institucional amb la presència de l'alcalde de Girona i diversos regidors, així com la col·laboració dels fisioterapeutes de la Universitat de Girona, ha tancat amb un ambient festiu i de convivència entre pacients, familiars i ciutadania compromesa. A més, el temps ha acompanyat, un fet que se celebra des de l'organització: "Acabem la jornada molt contents i satisfets", conclou la gerent.
