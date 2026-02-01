La llista d’espera per l’especialista s’alleuja amb 10.000 gironins menys
El temps mitjà per una primera visita també millora tot i que supera els tres mesos de mitjana
El traumatòleg i l’oftalmòleg són els més sol·licitats
Els hospitals públics gironins han registrat una millora destacable en el nombre de pacients que esperen per veure un especialista.
Segons les dades del CatSalut corresponents al desembre del 2025, gairebé 10.000 gironins menys estaven en llista d’espera respecte a l’any anterior, passant de 71.569 pacients el 2024 a 61.554 el 2025. Aquesta davallada beneficia les especialitats de cardiologia, dermatologia, digestologia, cirurgia general, oftalmologia, urologia, traumatologia i ginecologia, així com el conjunt agrupat sota la categoria de «resta d’especialitats».
Destaquen especialment dermatologia, amb una davallada de més de 2.000 pacients i oftalmologia, amb gairebé 3.000 pacients menys. L’altra cara de la moneda és l’especialitat d’al·lergologia, ja que els pacients en espera per una primera visita s’han gairebé duplicat, passant de 672 a 1.184. Val a dir que l’augment de pacients no ha suposat més espera per a una primera visita, ja que en aquest cas s’ha reduït a la meitat i ha passat 162 dies a 88.
Els traumatòlegs i oftalmòlegs són les especialitats amb més pacients en espera, amb 12.449 i 9.866 persones respectivament, deixant de banda la categoria que engloba altres especialitats.
En oftalmologia, l’hospital Josep Trueta té 520 pacients en espera, mentre que els hospitals Sant Jaume de Calella i Blanes n’acumulen 3.415, la xifra més elevada de la regió. Pel que fa a traumatologia, el Trueta té 400 pacients, mentre que els hospitals Sant Jaume de Calella i Blanes en tenen 4.657, que també representa la xifra més elevada.
Per altra banda, a part de la reducció de pacients també ha baixat el temps mitjà d’espera en diverses especialitats. La mitjana general ha baixat dels 117 dies el 2024 a 99 dies el 2025. Aquesta reducció indica que els esforços del pla de millora del Departament de Salut, destinat a alleujar les esperes, comencen a donar resultat, tot i que la demora general encara supera els tres mesos.
Concretament, el traumatòleg encapçala el tipus d’especialitats amb més demora, amb 163 dies de mitjana, seguit del neuròleg, amb 143. El conjunt que forma la «resta d’especialitats» presenta 141 dies d’espera, mentre que l’oftalmòleg i l’uròleg en tenen 129 i 124 respectivament.
Variació territorial
La variació territorial és considerable segons el centre sanitari. Per exemple, els hospitals de Calella i Blanes continuen acumulant els temps més llargs, especialment en neurologia i digestologia, amb 182 i 171 dies de mitjana respectivament. En el cas d’oftalmologia també hi ha 171 dies d’espera i en el conjunt d’especialitats, 191.
Entre les especialitats amb esperes més curtes, el digestòleg a l’hospital Santa Caterina destaca amb 17 dies, i l’hospital de Figueres amb 46 dies. Els dermatòlegs també presenten diferències notables: a l’hospital de Campdevànol els pacients esperen fins a 137 dies, mentre que als hospitals de Figueres i Santa Caterina els temps són només de 22 i 29 dies.
Els cardiòlegs, cirurgians generals i otorrinolaringòlegs mantenen temps d’espera per sota dels 100 dies en la majoria dels hospitals. Per exemple, el temps mitjà de cardiologia és de 58 dies, amb un total de 1.474 pacients pendents de visita. En el cas de l’espera per al cirurgià, de mitjana és de 60 dies i hi havia 2.862 pacients a la llista. Pel que fa a l’espera per a l’otorrinolaringòleg, la mitjana és de 70 dies, amb un total de 4.524 pacients.
Els terminis de referència s’apliquen en funció de la priorització establerta segons la situació clínica i social. Les prioritats fixades per a les consultes externes d’especialitats programades són preferents o ordinàries. En el primer cas el termini és de 30 dies i el segon, de 90. D’aquesta manera, l’espera mitjana de Girona, que al desembre era de 99 dies, ja superava en nou dies el termini màxim de la prioritat ordinària, sense tenir en compte la preferent.
- Junts i ERC demanen al Govern explicacions sobre la formació dels Agents Rurals en una caserna militar
- «Calcetes i sostens han d’anar de conjunt o, com a mínim, ser del mateix color»
- L'afluència de públic a l'Ikea de Girona provoca un caos circulatori per segon dissabte consecutiu
- L'empresa Domo de Blanes entra en concurs de creditors i atura la producció
- L’estació d’esquí catalana que s’ha convertit en el refugi d’hivern d’un presentador molt conegut
- Girona instal·la els primers elements de mobiliari i de senyalística previstos al projecte “La Vora”
- Així queden els encreuaments en la fase final de la Champions League: quadre, equips classificats i possibles rivals del Barça, Reial Madrid i Atlètic
- «És molt dur explicar-li a la teva mare que el teu pare va abusar de tu i que miri cap a un altre costat»