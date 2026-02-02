El CaixaForum Girona aborda els reptes de les dones científiques
Aquest cap de setmana un taller familiar proposarà enigmes per resoldre sobre aportacions d'investigadores de prestigi
El CaixaForum Girona se suma a la celebració del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència amb una proposta familiar que posa en valor el paper de les dones en el progrés científic. En el marc d’aquesta efemèride, impulsada per les Nacions Unides cada 11 de febrer, el centre gironí acollirà pròximament el taller gratuït «Reptes de ciència. Grans aportacions de dones científiques».
L’activitat, recomanada a partir dels 8 anys, convida famílies i infants a resoldre enigmes a través de l’experimentació, el raonament i el pensament crític. El recorregut permetrà descobrir cinc investigadores que van revolucionar camps com l’òptica, l’electricitat, el magnetisme, la mecànica i l’acústica, i conèixer l’impacte del seu llegat científic.
Entre les protagonistes del taller hi ha Mária Telkes, pionera en energia solar; Daphne Oram, enginyera clau en el desenvolupament del so electrònic; Leena Gade, la primera enginyera de curses guanyadora de les 24 Hores de Le Mans; Annie Easley, científica aeroespacial, i Johanna Weber, matemàtica fonamental en el desenvolupament del Concorde.
Amb aquesta proposta, la Fundació ”la Caixa” reforça el seu compromís amb la divulgació científica i la igualtat de gènere en l’àmbit STEM, tot apropant al públic gironí referents femenins que han estat essencials per entendre els avenços científics del nostre temps.
