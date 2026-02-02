La CUP "no té decidit" si Lluc Salellas repetirà com a alcaldable per Girona el 2027
La portaveu nacional del partit, Su Moreno, encara s'està decidint qui serà la persona que encapçalarà la llista
La CUP a Girona "no té decidit" si l'actual alcalde, Lluc Salellas, repetirà com a cap de llista dels anticapitalistes a les eleccions municipals del 2027, segons ha assegurat aquest dilluns la portaveu nacional del partit, Su Moreno.
En les eleccions municipals del 2023, el PSC -amb l'actual consellera de Territori, Sílvia Paneque, al capdavant- va obtenir vuit regidors i la primera posició a Girona, però un pacte de govern entre Guanyem -vinculat a la CUP-, que va quedar en segon lloc, Junts i ERC va atorgar a Salellas la vara d'alcalde.
En una roda de premsa a la seu de la CUP a Barcelona, Moreno ha explicat que l'organització a Girona està "revisant com han anat aquests últims anys" al capdavant del consistori.
Preguntada per si Salellas podria no repetir com a alcaldable dels anticapitalistes a la ciutat, ha dit que "no està decidit": "Tot i que s'està acabant de definir qui serà la persona que encapçalarà la llista".
Per altra banda, Moreno ha detallat que, a Barcelona, la CUP vol "presentar una candidatura en condicions" que obriria la porta a "connexions amb els moviments socials" de la ciutat.
La tasca dels anticapitalistes barcelonins se centra en "treballar barri a barri" per "generar complicitats", ha dit Moreno, que ha descartat que s'entaulin negociacions amb altres partits per formalitzar una llista conjunta.
"Tenim clar que, abans de finalitzar aquest any, ha d'haver-hi algunes qüestions resoltes que ja anem encarant, però que encara no farem públiques", ha sostingut Moreno, que ha afegit que la CUP començarà aquest dijous una sèrie de conferències per "reforçar l'organització" i generar "candidatures cohesionades" a tot Catalunya.
Rebutja "cants de sirena" d'ERC per anar junts
La portaveu nacional de la CUP ha reiterat la negativa dels anticapitalistes als "cants de sirena" que, al seu parer, s'envien des d'ERC per teixir un "front popular" entre partits d'esquerra per a futures convocatòries electorals.
Tota proposta que no situï l'exercici de l'autodeterminació al centre no és res més que la dissolució de l'independentisme. A més, posa la nostra força al servei de mantenir un ordre caduc, ha advertit.
De fet, ha acusat els republicans de "marejar la perdiu" i de "llançar globus sonda" amb "titulars, intencions, declaracions i molt poca concreció" sobre la idea de candidatura conjunta.
- La nova tendència escolar a Espanya: els professors ja no van de viatge amb els alumnes a l'ESO
- Aquest és el barri de Girona que més ha crescut en població en els últims dos anys
- Tres intoxicats, dos d'ells greus, per monòxid de carboni en una casa de Sant Gregori
- L'afluència de públic a l'Ikea de Girona provoca un caos circulatori per segon dissabte consecutiu
- La Policia de Llançà enxampa dos individus talant il·legalment llentiscle a Cap Ras
- Concentració davant de l'Ajuntament de Ripoll convocada per la Metxa aquest dissabte
- Una esllavissada a Anglès talla un carrer i deixa el poble sense aigua
- Junts i ERC demanen al Govern explicacions sobre la formació dels Agents Rurals en una caserna militar