Els Caminants de la Massana celebren el primer aniversari amb una jornada de salut i convivència
Una caminada per les vies verdes de Salt i un vermut a L'Indret Familiar marca la festa d'aquest projecte veïnal
El grup Caminants de la Massana ha celebrat el seu primer aniversari amb una jornada que va reunir nombrosos veïns i veïnes del barri. La celebració, organitzada per l'Associació de Veïns de la Massana aquest diumenge 1 de febrer, va començar amb una caminada per les vies verdes de Salt. Un cop finalitzada la ruta, els participants van tornar al seu punt de trobada habitual, L'Indret Familiar, on van continuar la festa amb un vermut popular, el sorteig de diversos regals i la música del grup DRumbers.
D'un WhatsApp a les sortides setmanals
El grup va néixer arran de diverses demandes de veïns que tenien ganes de sortir a caminar però no s'animaven a fer-ho sols. A partir d'aquestes inquietuds, es va crear un grup de WhatsApp que inicialment comptava amb pocs participants i que, amb el temps, ha anat creixent. Actualment, cada setmana s'hi incorporen nous veïns i veïnes. Les sortides es realitzen tots els diumenges i el grup també participa en curses benèfiques del municipi i de poblacions properes. Des de l'Associació de Veïns de la Massana valoren positivament l'evolució d'aquesta iniciativa nascuda al barri fa un any.
