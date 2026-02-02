«Els contenidors són intel·ligents, però no tant»
Quatre educadors ambientals recorren cada dia alguns barris de Girona dividits en dos torns: matí i tarda. No multen, no sancionen. La seva missió és convèncer que els contenidors intel·ligents no són l’enemic. Fan de pont entre el sistema i una ciutadania gironina que encara s’hi està adaptant.
Una dona s’acosta al contenidor de plàstic amb una bossa a la mà. Passa la targeta, el contenidor s’obre i aleshores ho veu: està ple fins a dalt. «Ai, no...», bufa resignada. «No el llenci aquí, busqui una altra illa de contenidors que no estigui plena», li diu Thais Ganyet, que observava l’escena a pocs metres. La dona assenteix i se’n va carrer avall amb la bossa penjant del braç.
Ganyet i el seu company, Arnau Casademont, són dos dels quatre educadors ambientals que recorren els carrers de Girona on s’han col·locat els nous contenidors cada dia. «Normalment anem passejant i parlem amb la gent que va a llençar les escombraries», explica Casademont. La seva missió no és multar sinó acompanyar. I sobretot, convèncer. També comuniquen incidències com aquesta: contenidors plens, avaries o brutícia acumulada.
«Nosaltres no sancionem i per tant caiem una mica més agradables»
«Fins ara la gent volia tirar el que tenia a casa i prou», reconeix Ganyet. El canvi de sistema ha generat resistències i moltes preguntes. Amb els nous contenidors, les queixes sobre els horaris d’obertura més reduïts d’envasos i paper cartró han desaparegut, ja que ara es pot tirar qualsevol fracció a qualsevol hora. «La gent vol desfogar-se una mica», admet Casademont, «però valoren positivament que hi siguem. Nosaltres no sancionem i per tant caiem una mica més agradables».
Des que va començar la campanya, mai s’han topat amb situacions violentes. El seu paper d’acompanyants, més que de vigilants, els permet mantenir un diàleg fluid amb els veïns. «Mirem si ho estan reciclant correctament, si utilitzen la targeta, si tenen targeta», enumera Ganyet. I quan algú no en té, ells mateixos la confeccionen a peu de carrer. L’únic requisit per tenir-ne una és viure a Girona.
Els voluminosos
Un dels problemes recurrents que detecten són els voluminosos abandonats al costat dels contenidors. «El problema dels voluminosos és el mateix de sempre», lamenta Casademont. De fet, ells mateixos van fer un feedback a l’Ajuntament perquè es posés el número de telèfon del servei de recollida en un lloc més visible.
Més enllà del carrer, la seva feina també passa per visitar comerços. «Anem a intentar deduir què generen de residus i que puguin anar a un sistema més òptim», explica Ganyet. En alguns casos, potser no cal el porta a porta i sí uns contenidors intel·ligents específics per a activitat comercial.
Aquests dies estan fent inventari de tots els contenidors de la ciutat. «Un cop estiguin tots els contenidors posats, es donaran bonificacions o penalitzacions depenent de l’ús de la targeta», avança Casademont. El sistema busca incentivar el bon reciclatge: a curt termini, com més obertures facis vol dir que ho estàs fent correctament. Però l’objectiu final és més ambiciós. «A la llarga la idea serà residu zero», assegura. «Per aconseguir l’objectiu final hi ha objectius pel mig».
La targeta genera recels. «La gent pensa que els controlem», reconeix Ganyet, «però està vinculada a l’habitatge, no tenen cap dada que puguin fer servir en contra teu». El sistema només registra les aportacions, no el contingut. «La gent no sap què estàs llençant. Són intel·ligents, però no tant», ironitza Casademont.
La campanya s’anirà estenent per allà on l’Ajuntament ho consideri oportú. «Servirà per fer pedagogia en aquelles situacions i llocs que sabem que són més complicats», explica el regidor d’Acció Climàtica, Sergi Cot. L’objectiu és acompanyar «la gent que li costa més» adaptar-se al sistema o que s’hi ha habituat «menys fàcilment».
La idea és estar presents sobretot el dia que es posen els nous contenidors. «Fem més incidència amb aquells contenidors, perquè la gent es conscienciï que s’estan canviant i que cada dia es pot tirar qualsevol fracció a qualsevol hora», explica Casademont.
Mentrestant, la col·locació dels nous contenidors continua avançant. La implantació va començar als barris de Santa Eugènia i Can Gibert. En total es col·locaran uns 1.200 contenidors nous que permetran als veïns tirar qualsevol fracció les 24 hores del dia. Casademont i Ganyet hi seran, caminant pels carrers, responent dubtes i, sobretot, fent que la transició sigui una mica menys complicada.
