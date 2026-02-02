Els gironins de més de 70 anys són els que més deixen de fumar
L’any passat hi havia unes 113.434 persones identificades com a fumadores per part del Departament de Salut
Vint anys després de l’aprovació de la llei antitabac, les dades mostren que l’abandonament de l’hàbit de fumar continua sent un repte pendent, però també evidencien canvis significatius en el perfil de les persones que decideixen deixar de fumar. A les comarques gironines, el grup d’edat que concentra més cessacions és el de les persones que tenen més de setanta anys.
Segons les dades més recents corresponents al mes d’abril del 2025, un total de 7.208 persones de la demarcació van manifestar haver deixat de fumar en els darrers dotze mesos. Aquesta xifra representa el 6,35% de les llavors 113.434 persones identificades com a fumadores.
Si s’analitzen les dades per franges d’edat, destaca clarament la població de 70 a 79 anys, que concentra el percentatge més elevat de cessacions, amb un 23% del total. En el grup de 70 a 74 anys, el nombre d’homes que deixen de fumar és superior al de dones (12,79% davant del 10,4%), mentre que en la franja de 75 a 79 anys la tendència s’inverteix i són les dones les que lideren l’abandonament del tabac (11,15% davant del 10,96% dels homes). A continuació, el percentatge més elevat es registra entre els homes de 65 a 69 anys, amb xifres que superen el 10%.
Abandonament entre els joves
Tot i que el gruix de les cessacions es concentra en les edats més avançades, també es detecten abandonaments entre la població jove. En concret, el 3,7% de les persones fumadores d’entre 15 i 19 anys deixen el tabac, una xifra que va augmentant progressivament a mesura que s’incrementa l’edat.
Les dades del 2024 ja apuntaven aquesta mateixa tendència. Aquell any, 6.992 persones van declarar haver deixat de fumar, d’un total de 112.337 fumadors identificats. L’interès per abandonar el tabac augmenta de manera progressiva amb l’edat, un patró que es manté estable en el temps.
El tabaquisme continua sent el principal factor de risc de nombroses patologies greus, com les malalties cardiovasculars, el càncer o les afeccions respiratòries. Cada any, gairebé 10.000 persones moren a Catalunya per causes directament relacionades amb el consum de tabac o amb l’exposició al fum ambiental. Tot i l’augment de la consciència social sobre els efectes nocius del tabac, el nombre de persones fumadores es manté estancat des de fa anys.
