Esllavissada Anglès
Girona presenta el Projecte Pigall a l'alumnat del Màster en Ciència de Dades de la UdG

L'eina d'intel·ligència artificial analitza dades d'intervenció social per detectar situacions de risc i predir dinàmiques socials

L’Ajuntament de Girona dona a conèixer el Projecte Pigall a l’alumnat del Màster en Ciència de Dades de la Universitat de Girona

Redacció

Redacció

Girona

L'Ajuntament de Girona ha presentat el Projecte Pigall a l'alumnat del Màster en Ciència de Dades de la Universitat de Girona (UdG) en una xerrada titulada "Projecte Pigall: construint uns Serveis Socials 2.0". Els desenvolupadors del projecte van explicar divendres 23 de gener com la ciència de dades pot ajudar a solucionar problemes socials i com es gestiona un projecte d'innovació tecnològica des del sector públic.

El Pigall és un projecte finançat amb fons Next Generation que s'està desenvolupant a l'Ajuntament de Girona des de l'any 2022 en col·laboració amb l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial, del qual també formen part la UdG i la Generalitat de Catalunya. El projecte consisteix en la creació d'una eina de diagnòstic i predicció basada en tecnologies d'intel·ligència artificial capaç d'analitzar les dades d'intervenció social, detectar-hi situacions de risc i fer prediccions de les dinàmiques socials de la ciutat.

La xerrada va oferir als futurs professionals de la ciència i l'enginyeria de dades una visió completa del cicle de vida d'un projecte de Business Intelligence desenvolupat dins de l'administració pública: des de la seva concepció fins a la seva implementació i documentació posterior. També es van explicar les maneres que aquesta eina d'intel·ligència artificial es fa servir per treballar en benefici de la ciutat.

TEMES

