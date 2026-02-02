Girona reprograma les activitats del II Congrés de Benestar Emocional suspeses per la llevantada
Sis propostes es faran entre el 10 de febrer i el 24 de març en diversos espais de la ciutat
L'Ajuntament de Girona ha reprogramat la major part de les activitats de la segona jornada del II Congrés de Benestar Emocional de Girona, que es va haver de suspendre amb motiu de la llevantada del passat mes de gener. Es tracta d'un total de sis propostes que s'havien de fer el 20 de gener i que finalment es duran a terme entre el 10 de febrer i el 24 de març en diversos espais de la ciutat.
El nou programa començarà dimarts 10 de febrer amb una doble activitat. D'11 a 12.30 h, El Modern acollirà el pòdcast "Aigua clara: la importància de les cures", a càrrec del periodista Antoni Bassas i de la psicòloga i docent especialitzada en violència sexual Alba Alfageme. A la tarda, de 19 a 21 h, el Cinema Truffaut projectarà el documental "Anedonia dins la depressió", de Fidel Masreal i Facundo Beraudi.
Les propostes seguiran el dijous 12 de febrer, de 18 a 19 h, al Centre Cívic Barri Vell, amb un taller introductori al mètode zentangle, en què les persones participants aprendran a crear dibuixos estructurats i repetitius per afavorir la concentració i la relaxació. També en aquest centre cívic, el 17 de març, de 9.30 a 10.30 h, hi haurà una sessió de ioga nidra.
Tancaran la programació dues xerrades que es faran el dimarts 24 de març, de 12 a 14 h, al Centre Cultural La Mercè. Primer hi haurà la conferència "Entre cures i silencis: com sostenir les persones cuidadores", a càrrec del filòsof i teòleg català Francesc Torralba i, tot seguit, la conversa "Veus que cuiden: com afrontar el final de la vida", amb la participació de la Fundació Mémora.
Sota el títol "La revolució de cuidar", el II Congrés de Benestar Emocional de Girona gira al voltant de la importància de cuidar-se un mateix i els altres en un context social condicionat per la salut mental, la bellesa i les xarxes socials. L'esdeveniment és organitzat per l'Ajuntament de Girona i Fira de Girona amb el patrocini de Mémora i la col·laboració de la Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya, la Cambra de Comerç de Girona i Dipsalut, entre d'altres.
