Identifiquen els qui van omplir Girona i Salt de cartells publicitaris

La Policia Municipal denuncia tres persones i comissa 128 anuncis

Un dels cartells enganxats en un fanal a prop de la plaça Marquès de Camps de Girona.

Un dels cartells enganxats en un fanal a prop de la plaça Marquès de Camps de Girona. / Aniol Resclosa

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Girona

La Policia Municipal de Girona ha identificat i denunciat tres persones que feia setmanes que enganxaven cartells publicitaris a fanals i altres elements de la via pública. L’actuació es va dur a terme aquest dissabte, gràcies a l’avís d’un veí i va permetre comissar un total de 128 cartells.

Les persones identificades han estat denunciades per una infracció de l’ordenança municipal de publicitat, que prohibeix enganxar cartells fora dels espais expressament habilitats.

L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha felicitat la tasca del cos policial, una actuació que dona continuïtat a les mesures anunciades pel consistori el novembre passat contra l’enganxada massiva de cartells en què s’oferia la compra de vehicles. En aquell moment, l’Ajuntament ja va advertir que sancionaria l’empresa responsable d’omplir la ciutat d’anuncis enganxats il·legalment a fanals i semàfors.

Salellas va recordar aleshores que “respectar l’espai públic és responsabilitat de tothom” i va subratllar que “Girona no és un tauler d’anuncis”. Fonts municipals van apuntar que l’import de la sanció podia variar en funció del nombre de cartells detectats i retirats, amb multes que podrien arribar als 3.000 euros.

Els fets també van tenir impacte a Salt, on l’Ajuntament va detectar una proliferació sobtada de cartells similars d’un dia per l’altre. La Policia Local va procedir a retirar-los, va identificar els autors a través de les càmeres de seguretat ciutadana i va localitzar l’empresa responsable, que va ser sancionada amb una multa de 500 euros per incomplir l’ordenança de convivència.

La normativa

L'ordenança general de convivència ciutadana i via pública de l'Ajuntament de Girona regula el bon ús de la via pública, mobiliari urbà, elements estructurals i estableix un règim sancionador. Per exemple, al seu Article 1.2 diu: “Qualsevol acte, activitat o comportament que suposi un mal ús o que ocasioni embrutiment o danys a les vies públiques i als seus elements estructurals, … es tipifiquen … com a infracció”. En l'article 71 assenyala que "no s'admetrà la publicitat mitjançant cartells, fulls volants, adhesius o elements similars enganxats directament sobre edificis, murs i tanques, en la via pública, els seus elements estructurals ni en el mobiliari urbà, excepte quan es tracti dels espais o suports especialment reservats o dissenyats per a aquesta finalitat (tal com columnes anunciadores o plafons)".

A més, l'ordenança de publicitat i instal·lacions publicitàries regula específicament la publicitat, cartells, pancartes i altres suports visibles des del domini públic al terme de Girona i detalla “les instal·lacions i activitats publicitàries, emplaçades o realitzades en el domini públic o visibles des del domini públic en el terme municipal de Girona”.

