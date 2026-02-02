Les concessions de Mercagirona s'allarguen fins al 2037 per compensar la presència del dipòsit de vehicles
L'Ajuntament unifica els terminis dels 13 operadors majoristes per acabar amb quatre dècades d'inseguretat jurídica
La vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica i Serveis Jurídics, Gemma Geis, ha anunciat aquest dilluns un acord per "posar ordre jurídic" al règim de concessions de Mercagirona i garantir la continuïtat de l'activitat. La mesura estableix unes mateixes regles i terminis per als 13 operadors majoristes que hi treballen, amb concessions que s'estendran fins al 2034 i que, posteriorment, es prorrogaran fins al 2037 com a compensació per l'impacte del dipòsit municipal de vehicles, que ocupa part del recinte des del 2005 de manera provisional.
Una "barreja jurídica"
Geis ha explicat que, fins ara, el recinte funcionava amb "una barreja jurídica" de concessions atorgades en èpoques i amb criteris diferents, "des de l'any 1983, 1984, 2004, 2005...", amb terminis i figures jurídiques desiguals. Per corregir-ho, l'Ajuntament de Girona ha impulsat una "revisió exhaustiva" de la documentació i dels expedients, una feina que la vicealcaldessa ha qualificat d'"arqueologia jurídica", ja que "no estava informatitzat res".
La regidora ha remarcat el paper del mercat com a infraestructura estratègica per a Girona i la demarcació, i ha indicat que actualment hi operen 13 majoristes de diferents dimensions, a més d'un bar. Segons ha afirmat, el conjunt del recinte mou "més de 40 milions d'euros" anuals de facturació.
Un criteri únic i una pròrroga vinculada al dipòsit
Una tècnica dels serveis jurídics ha detallat que, després d'analitzar la "constel·lació de dates i de situacions" de les diferents parades, l'Ajuntament ha fixat un criteri comú prenent com a referència la data de ratificació o aprovació definitiva de les concessions: el 9 d'octubre del 1984. A partir d'aquí, s'ha establert un marc que permet tractar totes les concessions de manera igualitària i amb més seguretat jurídica. El nou esquema preveu, en primer lloc, allargar totes les concessions fins al 2034 per unificar els terminis i acabar amb "situacions desiguals i insegures". Però l'acord incorpora un segon element: el dipòsit municipal de vehicles. Geis ha recordat que el trasllat del dipòsit havia de ser provisional i que, mentre no es mogui, condiciona el funcionament dels majoristes. Per això, s'afegeixen tres anys més, fins al 2037, com a compensació per l'impacte que ha tingut aquest espai en l'activitat.
La vicealcaldessa ha precisat que aquesta ampliació també pot quedar "condicionada" a la data efectiva en què es traslladi el dipòsit, i que el termini final podria variar en funció de quan es materialitzi el trasllat. Sobre el nou emplaçament, ha indicat que depèn d'Urbanisme i que s'està redactant el projecte per poder licitar els plecs, amb una inversió prevista.
Antecedent: les queixes dels majoristes
L'acord respon a una reivindicació de llarga data. L'any passat, la presidenta dels majoristes, Dolors Núñez, ja va reclamar públicament que es traslladés el dipòsit i va denunciar que la ubicació provisional s'havia anat allargant. També va advertir que aquesta ocupació limita l'espai per als tràilers i frena possibles ampliacions del recinte. Amb la decisió anunciada aquest dilluns, el consistori busca regularitzar una situació que, segons Geis, s'havia mantingut massa temps amb terminis i criteris desiguals, i "donar estabilitat als operadors mentre continua pendent el trasllat del dipòsit".
