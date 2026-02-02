Reobre el parc del Migdia de Girona perquè ja no hi ha risc que caiguin els arbres
Els jardins de la Davesa continuen tancats i s'hauran de talar tres arbres
L'Ajuntament de Girona ha reobert aquest dilluns diferents accessos del parc Migdia que feia gairebé dues setmanes que estaven tancats. La llevantada i les fortes pluges va provocar que certes zones de l'espai es clausuressin, ja que el terra encara estava humit i hi havia risc de caiguda dels pins, especialment, en la part més boscosa situada al costat de l'entrada del carrer Barcelona, que estava tancada fins diumenge.
Durant els últims dies, i tal com detalla l'Ajuntament a les xarxes socials, "s'ha assegurat que no hi hagi perill de caiguda d'arbrat" , per la qual cosa el parc ha pogut obrir de forma total. Quan estava parcialment tancat, la gent podia passejar, per exemple, pel costat de l'estany, o accedir al bar del parc.
Cal destacar que, tot i que hi havia risc de caiguda d'arbres, no n'ha caigut cap durant aquestes dues setmanes. El tancament, així, es va fer per "seguretat" i també es van col·locar cintes perquè la gent no pogués accedir als espais amb més vegetació i on es podien produir aquestes caigudes.
Altres espais tancats
El parc del Migdia no va ser l'únic que es va tancar per les fortes pluges. Per ara, continuen clausurats els jardins de la Devesa pel mateix motiu. És l'espai situat al darrere l'edifici de la Rosaleda, zona en la qual van caure tres arbres l'any passat i on encara s'han de talar tres plàtans per risc de caiguda, tot i que no hi ha una data prevista, segons expliquen fonts municipals. De fet, el desembre se'n van tallar quatre més.
Això fa que, ara per ara, hi hagi certs esdeveniments que habitualment es fan a aquest espai que no se sap si es faran a aquest espai o un altre per seguretat. És el cas, per exemple, el Festival Ludivers, que aplega centenars de famílies i que enguany està previst que es faci entre el 22 i 24 de maig. En una publicació a les xarxes socials de fa un parell de mesos s'indicava que la ubicació seria els jardins de la Devesa. El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, va indicar en el ple municipal de desembre que l'Ajuntament estudiava "recol·locar" diferents activitats i fires que es fan en aquesta zona per evitar la compactació del sòl.
La llevantada també va provocar la caiguda de cinc arbres als jardins de les Pedreres i, per això, es va decidir tancar l'espai fins que es talessin els que presentaven risc de caiguda. La setmana passada es van fer les tasques per tallar els exemplars que presentaven risc de caiguda, molt inclinats i amb poca arrel, i que estaven situats a la zona del talús del parc.
