Sense terminis per reobrir la pineda i una part del pati de l’Annexa de Girona
L’Ajuntament manté la zona clausurada i espera l’ancoratge dels pins per part de la Generalitat, mentre Educació diu que hi treballa però no concreta terminis
L’escola Annexa-Joan Puigbert de Girona continua sense poder utilitzar la pineda, una petita part del pati i un vestidor del gimnàs més de quatre mesos després que les obres de millora executades durant l’estiu desencadenessin problemes amb l’arbrat. Tot i que dos informes externs asseguren que no hi ha perill imminent de caiguda, les administracions no poden concretar terminis per reobrir aquests espais.
En un comunicat enviat recentment a les famílies, l’equip directiu del centre ha informat que encara no se sap «quan es podrà reobrir la pineda ni treure les tanques de protecció que tenim a diverses zones del centre». La situació es manté en punt mort a l’espera que la Generalitat instal·li un ancoratge a l’arbre inclinat del pati.
Ancoratges per precaució
Des de l’Ajuntament de Girona han explicat que, tot i que segons dos informes externs no hi ha perill imminent de caiguda, «sí que per precaució van recomanar posar aquests ancoratges entre diverses copes d’arbres per a més seguretat». El consistori assegura que «seguirà fent manteniment de l’arbrat de la pineda, amb controls anuals».
Des d’Educació han confirmat que «hi estan treballant», però no poden «concretar terminis a hores d’ara». L’Ajuntament ha transmès al centre la voluntat de «dur a terme aquests treballs tan aviat com sigui possible, un cop es completi el corresponent procés d’aprovació de la despesa».
Recentment, l’Ajuntament ha realitzat una nova revisió de la pineda després de les darreres pluges. En aquesta inspecció «s’ha detectat un lleuger desplaçament en un dels pins que ja estava previst ancorar per part de la Generalitat», segons ha comunicat el centre a les famílies.
Pel que fa a l’estat general de l’arbrat, l’informe també assenyala que «amb el pas dels anys, alguns arbres on s’ha remogut terra podrien tenir dificultats per sobreviure». El centre ha tranquil·litzat les famílies explicant que «es tracta d’un procés lent i actualment no hi ha cap arbre que presenti signes de risc o deteriorament». Si en el futur algun arbre mostrés problemes, «s’actuaria de manera immediata i d’acord amb els criteris tècnics establerts».
Tanmateix, l’Ajuntament va dur a terme ahir una actuació de poda de capçades a la pineda del centre, una intervenció que forma part del manteniment de l’arbrat.
Els problemes a l’Annexa es van iniciar durant l’estiu passat, quan les obres de millora adjudicades per la Generalitat van provocar afectacions imprevistes. Els treballs no van acabar amb l’inici del curs escolar i la caiguda d’un arbre i el perill que en caigués un altre van obligar a tancar el gimnàs, una pista i la zona de la pineda.
La zona de la pineda «estava patint una erosió important i els pins perillaven», segons va explicar la direcció del centre. Durant l’època de confinament ja en va caure un. Arran de les obres, un pi es va «desfalcar» i durant un cap de setmana va caure. «Part d’aquest pi reposa a la pista de dalt així que també ha estat clausurada temporalment fins que els tècnics el puguin retirar».
A més, es va detectar que un altre pi podria caure i es va demanar un estudi. «En cas que caigués, ho faria a sobre el gimnàs», va alertar la direcció de l’Annexa, motiu pel qual es va clausurar el gimnàs.
Les administracions
Així mateix, al mes de setembre, la direcció del centre gironí ja lamentava que «les informacions de les administracions no estan sent clares» i apuntava que estaven pendents que els tècnics els aviessin de «l’evolució de les obres i el futur de la pineda i els seus pins».
