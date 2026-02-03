Cassà allarga l’horari de l’Espai Jove de l’Escorxador
L’equipament obrirà cada tarda, de dilluns a divendres, de 16 a 19.30, i preveu reforçar la programació al febrer
L’Espai Jove de l’Escorxador amplia l’horari d’obertura per oferir un servei “de més qualitat” i arribar a un nombre més gran de joves. A partir d’aquesta setmana, el servei obre de dilluns a divendres, de 16 h a 19.30 h, amb l’objectiu de consolidar-se com un espai segur i de referència perquè els i les joves hi puguin trobar-se, jugar, fer feina o treballar en grup i participar en activitats.
Durant les tardes d’obertura, els usuaris poden sumar-se a les propostes programades, aprofitar l’espai per estudiar o quedar amb amics i participar en les activitats que es van organitzant al llarg del mes. Pel que fa a la programació regular, el primer divendres de cada mes l’entitat Amics de la Forja visita l’equipament per presentar jocs de taula i jugar amb els participants. El tercer dijous de cada mes, la RBEC o la nutricionista del CAP (alternant-se) duen a terme activitats des d’una mirada de salut i benestar. I el primer dimecres de cada mes es fa el despatx obert amb les referents del SAI i del SIAD, que també proposen activitats relacionades amb el gènere i el col·lectiu LGTBIQ+.
La resta de dies, l’Àrea de Joventut impulsa activitats que varien cada mes, algunes a demanda dels propis joves. Entre les propostes que s’hi han fet fins ara hi ha berenars temàtics, jocs de taula, competicions de ping-pong, excursions al parc de cal·listènia, quines musicals, tallers de cuina i activitats vinculades al calendari anual, com Nadal, Carnaval o el Dia dels Enamorats.
Amb l’ampliació de l’horari, l’àrea municipal també vol posar en marxa les anomenades “píndoles culturals”, amb la participació de professionals i entitats de diferents àmbits, com ara castellers, grallers, geganters o la creació audiovisual, amb propostes com la gravació de curtmetratges. La iniciativa és en fase de definició i es preveu començar-la a desenvolupar a partir d’aquest mes de febrer.
L’únic requisit per accedir a l’Espai Jove és tenir entre 12 i 30 anys. El Carnet Jove no és obligatori, però serveix per obtenir descomptes en activitats i serveis com el Casal Jove o el curs de premonitors. Des de l’àrea també demanen un bon ús de l’equipament, respectant les persones participants, el material i l’espai.
