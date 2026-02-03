Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Cassà allarga l’horari de l’Espai Jove de l’Escorxador

L’equipament obrirà cada tarda, de dilluns a divendres, de 16 a 19.30, i preveu reforçar la programació al febrer

La porta de l'equipament de Cassà

Redacció

Redacció

Cassà de la Selva

L’Espai Jove de l’Escorxador amplia l’horari d’obertura per oferir un servei “de més qualitat” i arribar a un nombre més gran de joves. A partir d’aquesta setmana, el servei obre de dilluns a divendres, de 16 h a 19.30 h, amb l’objectiu de consolidar-se com un espai segur i de referència perquè els i les joves hi puguin trobar-se, jugar, fer feina o treballar en grup i participar en activitats.

L'interior de l'Espai Jove de l'Escorxador de Cassà

Durant les tardes d’obertura, els usuaris poden sumar-se a les propostes programades, aprofitar l’espai per estudiar o quedar amb amics i participar en les activitats que es van organitzant al llarg del mes. Pel que fa a la programació regular, el primer divendres de cada mes l’entitat Amics de la Forja visita l’equipament per presentar jocs de taula i jugar amb els participants. El tercer dijous de cada mes, la RBEC o la nutricionista del CAP (alternant-se) duen a terme activitats des d’una mirada de salut i benestar. I el primer dimecres de cada mes es fa el despatx obert amb les referents del SAI i del SIAD, que també proposen activitats relacionades amb el gènere i el col·lectiu LGTBIQ+.

La resta de dies, l’Àrea de Joventut impulsa activitats que varien cada mes, algunes a demanda dels propis joves. Entre les propostes que s’hi han fet fins ara hi ha berenars temàtics, jocs de taula, competicions de ping-pong, excursions al parc de cal·listènia, quines musicals, tallers de cuina i activitats vinculades al calendari anual, com Nadal, Carnaval o el Dia dels Enamorats.

Amb l’ampliació de l’horari, l’àrea municipal també vol posar en marxa les anomenades “píndoles culturals”, amb la participació de professionals i entitats de diferents àmbits, com ara castellers, grallers, geganters o la creació audiovisual, amb propostes com la gravació de curtmetratges. La iniciativa és en fase de definició i es preveu començar-la a desenvolupar a partir d’aquest mes de febrer.

L’únic requisit per accedir a l’Espai Jove és tenir entre 12 i 30 anys. El Carnet Jove no és obligatori, però serveix per obtenir descomptes en activitats i serveis com el Casal Jove o el curs de premonitors. Des de l’àrea també demanen un bon ús de l’equipament, respectant les persones participants, el material i l’espai.

