Retards de més d'una hora en els trens amb parada a Girona davant la resignació dels passatgers
Alguns usuaris agraeixen l'abonament gratuït: "Com a mínim ara el bitllet et surt gratuït"
Les dues incidències al control d'Adif d'aquest dimarts i la limitació de trams en la circulació deixen retards que superen l'hora en els trens que fan parada a l'estació de Girona. És el cas d'un tren que havia d'arribar a les 8.35 per anar a Figueres i ho ha fet a les 9.40. Els usuaris reben amb resignació aquests retards en una altra jornada en què es qüestiona la fiabilitat del tren com a mitjà de transport. Alguns dels usuaris afirmen que aquesta situació és constant i per això agraeixen l'abonament de viatges que reparteix Renfe: "Com a mínim ara el bitllet et surt gratuït".
L'estació de tren de Girona ha arrencat l'activitat amb menys persones del que era habitual abans de l'inici del caos a Rodalies. Segurament alguns d'ells aposten per altres mitjans de transport més fiables que els permeti anar a treballar i arribar a l'hora després dels constants retards que acumula en les últimes setmanes la xarxa ferroviària catalana.
Aquest dimarts, dues incidències al control d'Adif i la limitació de velocitat en alguns trams fins a Figueres han provocat més retards en els trens programats a Girona. Un exemple és el tren que havia d'anar en direcció a Figueres i que feia parada a Girona a les 8.35. Ho ha fet a les 9.40, més d'una hora més tard del previst. Pocs minuts després d'aquest tren de Rodalies, en passava un altre de Mitjana Distància.
L'Andrea és una de les passatgeres que havia d'agafar aquest tren per arribar a les nou a treballar a Figueres. No era conscient dels retards i en arribar s'ha trobat que a la pantalla el tren programat sortiria molt més tard. Explica que ella agafa el tren de "forma puntual" i per això no creu que el fet d'arribar més d'una hora tard aquest dimarts "sigui un gran problema" tot i que reconeix que si fos cada dia "els meus caps segurament m'esbroncarien". De fet, assegura que no el faria servir com a mitjà de transport per anar a treballar perquè no se'n refia.
Al seu costat, l'Helena espera amb el seu fill que arribi el Rodalies per anar a Celrà (Gironès). Han d'anar a l'institut i quan han anat a comprar el bitllet s'ha sorprès que els donessin un abonament per fer deu viatges gratuïts. La dona assegura que per a ella, els retards no són cap novetat. "En els 44 anys que tinc no recordo haver agafat mai cap tren que anava puntual", assegura. Per això agraeix que ara, com a mínim, el tren els surti gratuït perquè aniran tard.
A l'altra andana, la megafonia anuncia un tren en direcció a Barcelona. Ho farà una hora i quart més tard del previst. En ella hi ha diverses persones esperant resignades. També hi ha l'Anita amb la seva família que estan de vacances. Venen dels Països Baixos i explica que "estaven al cas" dels retards i per això han comprovat els horaris abans d'anar a l'estació.
La dona explica que afortunadament estan de vacances i per això no tenen pressa. "Si hagués d'anar a treballar, hi hauria algun inconvenient per dir-ho d'alguna manera", explica la turista. De tota manera, Anita afegeix que viu als Països Baixos i per a ells, el sistema ferroviari sempre acumula retards. "Hi estem acostumats, és el pa de cada dia", conclou.
- La nova tendència escolar a Espanya: els professors ja no van de viatge amb els alumnes a l'ESO
- Obre un local de restauració i la meitat dels treballadors no tenen contracte
- Una comarca gironina és l'única de Catalunya amb més naixements que defuncions
- El sindicat USOC convoca una vaga indefinida als centres educatius: 'El sistema funciona perquè treballem moltes hores gratis
- Identifiquen els qui van omplir Girona i Salt de cartells publicitaris
- «Els contenidors són intel·ligents, però no tant»
- El terratrèmol de la Candelera
- Quan la “vulnerabilitat” només pesa sobre una banda: una propietària de 84 anys, 27 mesos sense cobrar, i una inquilina protegida